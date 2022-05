Las alertas de aerolíneas y pilotos (nacionales e internacionales) por incidentes operaciones tras la reconfiguración del espacio aéreo (motivado por la entrada servicio del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el incidente del sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ocasionaron la salida de Víctor Hernández, como director de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

También el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, con integrantes bajo su tutela, había manifestado anomalías como falta de capacitación y hostigamiento laboral.

La semana pasada, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) envió una carta al SENEAM donde expresó su preocupación por que en el último año se han registrado, al menos, 17 incidentes de alarma de proximidad al terreno en el área terminal del AICM, lo que podría “conducir a un escenario de impacto controlado con el suelo”.

Sobre el mismo tema se manifestaron también la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, por sus siglas en inglés) y la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).

Pese a la información enviada por la IATA, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) afirmó que oficialmente el último reporte relacionado con dicha situación tiene fecha de del 15 de junio del año pasado.

Aun así, para atender el tema, durante la mañana del sábado se instaló una mesa de trabajo con los integrantes del sector (público y privado), en la cual Hernández estuvo presente, aunque, trascendió que su presencia tensó la reunión.

Finalmente, un día después, el titular de la dependencia, Jorge Arganis, aceptó sin complicaciones su renuncia.

Víctor Hernández ocupó la dirección desde el inicio de la actual administración federal y en su perfil profesional destaca el cargo de especialista regional en Gestión del Tránsito Aéreo y Búsqueda y Salvamento que tuvo en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Un funcionario incómodo

Sobre el cambio en la dirección del SENEAM, el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, dijo que generó un mal ambiente de trabajo entre los controladores aéreos, lo que ocasionó problemas reales que se deben solucionar, entre ellos: falta de capacitación y cargas de trabajo, que eventualmente pueden ocasionar incidentes.

“Si hay un buen ambiente en etapas de ajustes de algún sistema podrás recibir opiniones y tomarlas en cuenta, pero vemos que eso no ocurría en la implementación del nuevo espacio aéreo y se ha afectado a la industria. Nadie estaba de acuerdo con él (Víctor Hernández), nadie habló bien de él en la reunión que tuvimos. Se dejó en el cargo porque tenía que terminar su tarea de echar a andar el AIFA y eso ya ocurrió. Desde la mañana de este domingo se tomó la decisión de su salida”, agregó.

Por el momento, dijo, se evalúan los perfiles de tres personas con amplia experiencia para ocupar la dirección del SENEAM y esta semana se dará a conocer al elegido.

- Se han escuchado quejas desde hace varios meses y se aceleraron por la puesta en operación del AIFA, ¿qué ocurre?, se le preguntó al subsecretario.

- La reconfiguración del espacio aéreo que hizo NAVBLUE (filial de Airbus) no está en discusión. Si hay algo que arreglar se arregla, no hay problema. Está operable, el problema es el malestar que generó ese hombre y la polarización que creó. Se confundió, el SENEAM es una agencia de servicios no una autoridad, las aerolíneas se quejaban de eso. Fue un elemento distorsionador de las relaciones del sector.

- Pilotos y aerolíneas dicen que hicieron reportes de los incidentes y la secretaría dice que no hay, ¿alguien miente?

- No, el reporte oficial debe ser ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y eso no había. La IATA me envió una carta y dice que tiene 17 reportes desde abril del 2021. Ni uno de esos tiene versión oficial. Sí, hay mucha bronca de burocracia y no se hacen reportes. Tenemos que buscar de la manera más eficiente y no esconder nada. En la mesa de trabajo se concluyó que hay que trabajar unidos en conservar la seguridad operacional.

Rediseño polémico

Hecho por la empresa francesa NavBlue, el rediseño del espacio aéreo tenía como propósito conciliar operativamente el AICM con el AIFA, para evitar colisiones y favorecer el uso eficiente del espacio aéreo.

Tiene el propósito de garantizar las separaciones mínimas reglamentarias entre aviones, minimizar las aproximaciones fallidas, reducir carga de trabajo de pilotos y controladores aéreos, así como reducir las demoras operacionales.

Se puso en operación el 25 de marzo del año pasado y constaría de dos etapas, comenzando la segunda el pasado 21 de marzo, con el inicio de operaciones del AIFA.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx