El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que uno de los factores que tomó para remover a Rogelio Jiménez Pons como titular de Fonatur y encargado de la construcción del Tren Maya, fue la falta de compromiso con ese proyecto que presentaba un retraso de obra.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, sin mencionar a Jiménez Pons, el mandatario federal dijo que, a su parecer, la política es acción y la acción es convicción.

“Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén como prometidos por entero, que no se detengan ante nada, y que se apliquen a fondo. El método de trabajo para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando, y se requiere una supervisión permanente constante”, dijo AMLO a pregunta expresa de los motivos de Rogelio Jiménez Pons.

López Obrador argumentó que si avanza en forma la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es porque está a cargo del General Gustavo Vallejo, y la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, a cargo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

“Lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación, y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país. Podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no interioriza que estamos viviendo un tiempo histórico (…) si está pensando que es la misma vida rutinaria del gobierno, que todo es ortodoxo, plano, que no importa que se pase el tiempo, entonces no está entendiendo que una transformación es un cambio profundo, una revolución de las conciencias”, sostuvo.

El mandatario federal refirió que en su gobierno, “no vamos a considerar que son amigos o compañeros, pero resulta que no dan resultados”.

Por ello, sostuvo que con el nombramiento de Javier May al frente de Fonatur y de la obra del Tren Maya, esta obra quedará terminada y se inaugurará en diciembre del 2023. Sostuvo que su gobierno ya tiene un acuerdo con las empresas contratadas para que se les pague una vez que terminen la obra en tiempo y forma, y además tendrán un reconocimiento en la placa de inauguración.

“La política ni siquiera es llegar a ser hombre de Estado, la política es llegar a ser hombre de nación”, refirió López Obrador.