La conferencia mañanera de se enlazó con un video del presidente Andrés Manuel López Obrador desde su camioneta, que se encuentra detenida por manifestantes de la CNTE en Chiapas, en donde explicó que lo detuvieron bajo la condición de que tenía que atenderlos de inmediato.

“Yo estaba a punto de llegar al cuartel general de la Secretaría de la Defensa, pero a la entrada un grupo de maestro de la CNTE de Chiapas, nos impidieron la entrada, bajo la condición de resolverle sus demandas, esto no lo puedo permitir, porque el presidente no puede ser rehén de nadie”, dijo el primer mandatario en un mensaje enviado para su transmisión en la conferencia mañanera.

López Obrador aseguró que ha atendido a los maestros, “he hablado con la CNTE en ocho o 10 ocasiones. Hay intereses creados, esto no tiene que ver con las bases”, dijo en el video difundido en la conferencia.

No entraré a la fuerza, me quedaré en la camioneta como una protesta de mi parte, para que estos grupos no se excedan, esto que están haciendo no es legal", aseguró.