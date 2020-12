La coalición PAN-PRI-PRD quiere ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para quitar el presupuesto a los pobres; no les interesan otros cargos de elección popular, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que el grupo que domina a los que se están uniendo, los que mandan, porque siempre hay niveles, los machuchones, lo que quieren, lo que más les importa, es quitarnos el presupuesto. Para decirlo con más claridad, quitarle el presupuesto a los pobres", dijo durante su conferencia mañanera de prensa.

“Lo demás es secundario. Quién gana una gubernatura, quién gana los ayuntamientos, quién tiene mayoría en los Congresos locales. Lo que les importa, además ellos mismos lo han expresado, es que no tengamos quienes apoyan al gobierno, quienes están llevando a cabo la transformación, que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados. Y ¿cuál es la función principal de la Cámara de Diputados?, ¿la facultad exclusiva?, aprobar el presupuesto’’.

A pregunta específica sobre el tema, continuó:

“No aguantan, no soportan el que haya pensión a los adultos mayores, para niños y niñas con discapacidad. No soportan el que los estudiantes pobres reciban becas. Les molesta hasta el que se exprese, aunque no se lleve a la práctica porque significa todo un proceso y hay muchos obstáculos, precisamente, porque son muchos los intereses creados. Les molesta que se hable de atención médica y medicamentos gratuitos…’’

Desde su punto de vista, es natural, obvio, que se estén agrupando panistas, priistas y perredistas, porque representan el antiguo régimen.

“Ellos mandaron, dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando que eran distintos. Ahora ya, como se está llevando a cabo una transformación en el país, se quitan las máscaras y ya se abrazan y, formalmente, se agrupan para defender al antiguo régimen, los privilegios, lo que significó la política neoliberal, el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia. Eso es lo que ellos añoran y es lo que están ahora defendiendo. Y van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto, de privilegios, pero es legítimo, pasa en todo el mundo (...)’’, dijo el presidente.

Durante la conferencia matutina diaria ofrecida desde Palacio Nacional, López Obrador consideró que la del próximo 6 de junio será “una elección interesantísima porque la gente va a decidir qué quiere, más de lo mismo o retrocesos, o quiere que sigamos adelante’’.

“Me causa, la verdad, mucho orgullo. Es un triunfo moral el que al paso del tiempo, después de luchar muchos años junto con millones de mexicanos se logra iniciar una transformación y, a los dos años, se unen los conservadores para detener el proceso de transformación. ¿Puede haber algo más satisfactorio que eso para un luchador social, demócrata, para un revolucionario, reformador, transformador? No’’, dijo.

Si a los dos años, dijo, toda la fuerza conservadora no se manifestara como una oposición, como lo hace, el mensaje sería que no hay ningún cambio y todo sigue igual.

“Es una dicha enorme que se estén uniendo en contra de nosotros porque estamos defendiendo la causa que enarbolamos durante muchos años y que ahora estamos llevando a la práctica, a la realidad’’.

Y llamó a los ciudadanos a ayudar a que las próximas elecciones sean limpias y libres, y no se utilice dinero no solo del presupuesto federal sino también de los presupuestos estatales y municipales.

“No pude haber trampas. Voto libre, secreto, y que el pueblo decida lo que considere y nosotros vamos a acatar lo que sea la voluntad del pueblo, lo que la gente determine. No vamos a meternos en nada, a favor de ningún candidato, de ningún partido’’.

Ahora que Morena, partido en el que milita, está seleccionando candidatos, aseguró, “nadie puede decir que tengo un candidato, que he hecho una recomendación a nadie, en ningún caso. Me entero por las noticias’’.

rolando.ramos@eleconomista.mx