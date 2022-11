“A eso vine, a defender al INE”: mexicanos marcharon por la democracia

Al grito de “El INE no se toca”, “a eso vine, a defender al INE” y “México, México”, miles de ciudadanos se congregaron este domingo desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, y en otras 50 ciudades del país, para expresar su rechazo a la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, pues vulneraría la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, calculó la asistencia de entre 10,000 y 12,000 personas.

Desde el Centro de Monitoreo dimos seguimiento a la movilización de hoy contra la reforma electoral. Asistieron entre 10 mil y 12 mil personas. Se reporta saldo blanco. pic.twitter.com/r0ztUA76Fe — Martí Batres (@martibatres) November 13, 2022

Sin embargo, otros cálculos, como el del exdirector del Cisen, Guillermo Valdés, estimaron más de 500,000 asistentes.

Si multiplicamos 4 mil por 40 son 160 mil metros cuadrados. Si estimamos cuatro gentes por metro cuadrado tendremos 640 mil marchantes. — Guillermo Valdés Castellanos (@gvaldescas) November 13, 2022

La contingencia que declaró la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para este domingo, debido a altos niveles de contaminación, no mermó que ciudadanos llegaran a pie, en autobús, automóvil particular o metro. La marcha inició a las 10:30 horas en el Ángel de la Independencia y la mayoría de las personas acudió vestida con alguna prenda color rosa como lo pidieron los organizadores.

Acudieron amas de casa, empresarios, maestros, empleados de gobierno y jóvenes estudiantes o profesionistas que respondieron al llamado de organizaciones sociales como Frente Cívico Nacional; Poder Ciudadano; Sí por México y Sociedad Civil MX. La vanguardia de la marcha estuvo encabezada por jóvenes que cargaban una manta: “Marcha por la democracia. El INE no se toca”.

Foto: Rosario Servin

Los asistentes portaban pancartas: “El INE vale más de lo cuesta”; “Si el INE cae, México cae”. Otros con playeras estampadas con las siglas del INE y algunos con réplicas a escala de su credencial de elector.

En la esquina de Insurgentes y Reforma, en el Monumento a Cuauhtémoc, un grupo de simpatizantes del presidente López Obrador intentó provocar a los asistentes con pancartas donde se leía: “INE, fraude y corrupción”. Pero los asistentes solo respondieron con alguna arenga en pro del órgano electoral y continuaban su camino rumbo a la plaza de la República, donde el expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, como único orador de la marcha, hizo un pronunciamiento.

Foto: Rosario Servin

A la protesta también acudieron políticos como el dirigente del PAN, Marko Cortés, acompañado del expresidente de México, Vicente Fox; así como el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano; los senadores del PRI Beatriz Paredes; Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong; el alcalde Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas y el diputado de MC, Agustín Basave. También la exlíder del SNTE, Elba Esther Gordillo. También apareció acompañado por priistas de su grupo político el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien los ciudadanos le corearon “¡vendido, vendido!”.

Unos de los asistentes, Daniel Echeverría, dijo: “por encima de cualquier color partidista estamos hoy los mexicanos reunidos para defender al INE, al árbitro electoral, ningún otro interés más que defender la democracia mexicana. Hay miles de personas congregadas para defender las instituciones que crearon nuestros padres, nuestras madres, abuelos, por eso estamos juntos para defender al INE”.

Ya en el Monumento a la Revolución, que lució completamente lleno, José Woldenberg aseguró que en México son insustituibles las elecciones libres y equilibradas, e hizo un llamado a legisladores de todos los partidos en el Congreso federal y en los Congreso estatales, para que “defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada: la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo”.

Foto EE:

Movilizaciones simultáneas se llevarán a cabo en otras 50 ciudades del país, como Aguascalientes; Campeche; Cancún; Ciudad Juárez y Chihuahua; Culiacán; Guadalajara; Monterrey; Hermosillo; Irapuato y León; Mérida, Mexicali; Morelia; Playa del Carmen; Puebla, Querétaro; Saltillo; San Luis Potosí; Tampico; Tijuana; Torreón; Xalapa y Puerto Vallarta, además de Los Ángeles California en Estados Unidos, y Madrid, España.

Claudio X. González Guajardo, uno de los promotores de la marcha, dijo que podría haber más movilizaciones, aunque ello dependerá de cómo se dictaminen y voten en la Cámaras de Diputados las iniciativas de reforma electoral, principalmente la que presentó el presidente López Obrador.

