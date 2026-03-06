7 de cada 10 mujeres en México reportan haber sufrido algún tipo de violencia

La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los problemas más extendidos en el país. Una gran proporción de mujeres ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

En 2021, el 70.1% de las mujeres en México declaró haber sido víctima de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, de acuerdo con las cifras más recientes disponibles de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).

El indicador ha mostrado variaciones en los últimos años. En 2006, la proporción era de 67%; en 2011 descendió a 63%, pero volvió a aumentar a 66% en 2016.

Esta cifra sólo considera a la población de mujeres encuestadas que admitieron sufrir alguna agresión a lo largo de su vida, pero excluye a las mujeres que, aunque fueron víctimas de algún tipo de violencia, no la reconocen o prefieren no denunciar.

Pese a los esfuerzos públicos y colectivos, en México violencia contra mujeres, adolescentes y niñas sigue siendo un fenómeno estructural que afecta el acceso efectivo a derechos básicos y sociales.