Más de 3 millones de mujeres ya reciben la Pensión del Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar, a la que se comprometió en su campaña Claudia Sheinbaum Pardo, es hoy una realidad en el país y actualmente se otorga a 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años un apoyo bimestral de 3,000 pesos, dijo la presidenta de México en Puerto Morelos, Quintana Roo.

“Cuando estuve por aquí en campaña dije que todas las mujeres de 60 a 64 años iban a tener un apoyo y hoy es una realidad en nuestro país, más de 3 millones de mujeres que tienen entre 60 y 64 reciben un apoyo. Cumplimos”, puntualizó Sheinbaum durante una asamblea con mujeres en ese destino del Caribe mexicano.

Agregó que las mujeres tienen derecho a soñar, a participar y a prepararse. Por ello, señaló, se están creando los Centros LIBRE para las Mujeres en cada uno de los municipios del país, pensados como espacios de recreación con talleres y actividades gratuitas, así como de apoyo con orientaciones psicológicas y jurídicas.

“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y participamos, nunca más calladitas las mujeres en México”, expresó Sheinbaum.

Para recordar el papel que han tenido las mujeres en la historia, se reformó el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y con ello se establecieron 18 días en los que se iza la bandera en honor a las heroínas de la patria, como Leona Vicario y Josefa Ortiz Téllez-Girón.

“Son momentos de transformación en nuestro país, hermosos momentos que estamos viviendo. Hay que sentirnos muy orgullosas y orgullosos de este momento trascendental en la historia de México. Hay quienes nos critican y piensan que por ser mujeres nos vamos a debilitar, todo lo contrario, no conocen a las mujeres, nosotras mientras más nos dicen más nos fortalecemos. Por eso, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres mexicanas”, resaltó.

Citlalli Hernandez convoca alas mujeres a la transformación

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien acompañó a la presidenta al evento en Puerto Morelos, hizo un llamado a las mujeres a acercarse a esta dependencia para formar parte de la transformación en beneficio de las mujeres, “para hacer del país una nación menos machista y que nunca más una mujer se sienta sola o que vale menos”.

Por ello, informó, a través de la Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo ya se distribuye la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en maya.

Hernández Mora exhortó a las asistentes a acercarse a los proyectos de la Secretaría de las Mujeres, “a que lean la cartilla y a que nos organicemos. Sepan que existe la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, las invitamos a registrarse para seguir transformando el país en colectivo en este Tiempo de Mujeres”.

Hay que seguir defendiendo nuestro proyecto de Transformación; “es el Tiempo de Mujeres que estamos construyendo, tiempo de vivir libres, felices y de construir una nueva relación entre hombres y mujeres donde vivamos”. manifestó.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que es tiempo de mujeres libres de violencia, por ello en México se dice no al machismo, no al clasismo y no al racismo, ya que hay una presidenta que tiene como prioridad a las mujeres.