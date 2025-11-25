En 2026 no habrá tenencia, ni placas en San Luis Potosí: Ricardo Gallardo

Además, el Gobernador del Estado, recordó que las licencias de conducir se mantendrán sin costo y permanentes para apoyar sin límites a las familias.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona confirmó que, en 2026, San Luis Potosí no cobrará tenencia vehicular, a pesar de la intención federal de reintroducir este impuesto, tras recordar que la Administración Estatal blindó este beneficio para las y los potosinos, además de que se mantendrán placas gratuitas y licencias sin costo y permanentes para garantizar que las familias potosinas no enfrenten nuevas cargas económicas.

El Mandatario Estatal precisó que no habrá cobro de placas vehiculares, manteniendo a San Luis Potosí como uno de los pocos estados que continúa ofreciendo este apoyo sin límites para favorecer la economía de los hogares tras referir que esta decisión no afectará las finanzas estatales, pues se encuentra contemplada en la Ley de Ingresos sin comprometer la operatividad financiera.

De igual forma, Gallardo Cardona reiteró que las licencias de conducir permanecerán gratuitas y permanentes, lo que genera que miles de ciudadanos realicen este trámite indispensable sin un impacto en sus ingresos.

El Gobernador invitó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, y reiteró que no habrá ningún tipo de cobro por concepto de tenencia, placas o licencias durante todo el 2026, al mantenerse un compromiso con la reducción de gastos para la ciudadanía, especialmente en un entorno de presiones económicas nacionales.