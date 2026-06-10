¿Una crisis se aproxima? Ayer hubo un aviso. Atención: éste es buen momento para llamar a la familia o a los socios y ponerse de acuerdo, ahora que hay tiempo.

Las crisis no son nuevas. Siempre hay una en camino detrás de un periodo de tranquilidad, solo que esta vez estamos en un momento curioso de la historia. ¿Hemos tenido algo de paz?

La tranquilidad realmente no ha llegado después de la crisis de la pandemia, que cerró negocios y rompió cadenas de proveedores.

Lo que llegó es una fase en la que la gente intenta acomodarse en la locura generada por un mandatario de Estados Unidos que eliminó la certidumbre económica y política del mundo.

Quienes viven en México enfrentan, además, la esquizofrenia de la amenaza permanente del presidente Donald Trump y, paralelamente, un boom de exportaciones hacia el país del norte, que funciona actualmente como el único motor de crecimiento.

Es una buena noticia, principalmente, para el norte y el Bajío.

Las otras turbinas, las que mueven al resto del país, están casi apagadas: la inversión de los millonarios nacionales, que es la más fuerte, y también: el consumo de los mexicanos que hoy tienen empleo, pero el que pueden conseguir, no el que les brinda prosperidad.

Todo por una falta de confianza del gobierno en las empresas y de los empresarios en el gobierno. A nadie le conviene eso, pero así estamos desde 2018.

¿En este escenario, qué debe hacer el negocio de la familia? Del tamaño que sea.

¿Hay que hacer marketing digital o no? ¿Hay que abrir otra tienda o cerrar la que no vende? ¿Oficinas propias o cowork? ¿Quién debería estar dirigiendo: papá, o ya debe hacerlo su hija?

Expuse aquí previamente cómo los negocios se detienen principalmente por decisiones familiares, aun en tiempos de santa paz. Lo detalló un estudio de expertos del ITESM.

Hoy esas decisiones son clave para una etapa para la que nadie está preparado y que vivimos todos juntos: el arribo de una ola que nos hace cuestionarnos si necesitamos Excel y al contador, o solamente Claude. ¿Queremos al gerente de la planta o solucionamos la administración con agentes conectados por n8n, y orquestados por OpenClaw?

Eso no es el futuro. Eso es el 10 de junio de 2026.

¿Todavía les sorprende ChatGPT? Esperen, porque la inteligencia artificial más poderosa llegó esta ayer por la vía de Anthropic, propietaria precisamente de Claude, del que muchos esperaban su Claude Fable, nombre alternativo para su herramienta Mythos.

¿Se acuerdan? Hace unos meses nos avisaron que Mythos era capaz de encontrar todas las “puertas abiertas” en todos los sistemas del mundo. Dicen que viene sin esas herramientas.

Y les decía que ayer hubo avisos. Las bolsas llegaron a caer de forma poco habitual.

Según Bank of America Securities, los inversionistas deberían actuar con cautela respecto a las acciones estadounidenses, ya que un número creciente de señales de mercado bajista apunta a un posible pico. Es decir, que llegaron a un máximo, advirtió Bloomberg.

“Hay demasiadas señales de alerta”, escribieron los estrategas del banco. “Recojan las ganancias”, aconsejan.

Permitan otra forma de decirlo: vendan. Después, quizás no puedan conseguir estos precios.

¿Y todo eso a mí qué? Exactamente ése es mi punto. Si no comercian con acciones en la Bolsa, reciban por esta vía un aviso de que una ficha de dominó se tambalea y, si cae, puede empujar otras que lleguen a lo que ustedes sí venden.

Reparen ahora lo que han pospuesto. Conviene remangarse y tomar decisiones difíciles antes de que sean fatales.

Si su empresa es pequeña o mediana, busquen asesoría de expertos en empresas familiares. Quizás necesitan a una tercera persona que sirva de árbitro por si se ponen rudas las cosas.

Revisen las tripas del negocio y hagan cirugías. Hay que hacer limpieza profunda. Tomar la revolución de la tecnología a favor, y no en contra.

No se trata de despedir gente sin meditar. El propósito debe ser aumentar la eficiencia.

Mi sugerencia no es que hagan un “war room”, esas sesiones intensas para cuando la guerra ya está encima, sino un “war tank”, que tal vez les permita ponerse en posición de ataque de una vez.

Las crisis son como escaleras. Muchos bajan, pero los más preparados ascienden.