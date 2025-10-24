Trump vs Canadá II, alerta naranja para el T-MEC

¿Es un bombazo o un bluff? Donald Trump anuncia que está poniendo fin a las negociaciones comerciales con Canadá. El presidente de Estados Unidos tomó la decisión en respuesta a una campaña publicitaria del gobierno de Ontario en contra de las tarifas, en la que usa un discurso radiofónico de Ronald Reagan de 1987.

Es la segunda vez que Trump rompe las negociaciones con Canadá en 2025. La primera ruptura fue en junio. En ese momento, el pretexto fue el trato que se les daba a los productos lácteos y los servicios tecnológicos. Para retomar las conversaciones, hubo una rectificación de parte del gobierno canadiense, eliminando las tarifas que había impuesto a lo tecnológico.

Habrá que ver cómo se mueven los mercados de Canadá, Estados Unidos y el mundo. La situación es de pronóstico reservado. Estamos en momentos en los que las relaciones comerciales son frágiles y las negociaciones se comportan como las velas en un pastel. De los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, hay ruptura o disrupción con dos: China y Canadá.

El caso de México es peculiar: las negociaciones para evitar que se apliquen aranceles en noviembre tienen 90% de avance, dice Marcelo Ebrard, aunque nos falta saber qué calificación pone el USTR a nuestro esfuerzo de eliminación de barreras no arancelarias en aduanas, Cofepris, IMPI, sector energético y agropecuario. No es fácil leer a nuestro principal socio comercial, sobre todo en días donde el hilo informativo está aderezado con elogios envenenados de Trump a la Presidenta: “Es una mujer valiente, pero México está gobernado por los cárteles”, escribió ayer.

El conflicto con Canadá se produce dos semanas después de que se diera una reunión muy positiva entre Mark Carney y Donald Trump. Un día después, el mandatario canadiense anunció la meta de duplicar las exportaciones hacia otros países que no sean Estados Unidos. “Las tarifas están provocando un enfriamiento en las inversiones”, dijo. “Muchas de las fortalezas de Canadá, derivadas de la cercanía con Estados Unidos, se están convirtiendo en debilidades”, dijo Carney.

¿Cómo afectará a México esta grieta entre Estados Unidos y Canadá? Mucho depende del tiempo que dure la crisis y las réplicas que tenga este “terremoto”. Para México, el mejor escenario sigue siendo que el T-MEC siga siendo trilateral, pero debemos prepararnos para que esto termine siendo tres bilaterales, con calendarios diferenciados. La visita de Carney a México abrió la puerta a un incremento del comercio entre Canadá y nuestro país, pero, siendo realistas, entre ellos y nosotros siempre está Estados Unidos. A México no le conviene que el conflicto entre nuestros socios T-MEC se salga de rango.

En junio, la crisis se “resolvió” rápido porque dependía de una decisión administrativa de parte de Canadá. Lo de ahora puede ser más complicado, porque está plagado de elementos simbólicos. Los anuncios que indignaron a Trump utilizan palabras de Ronald Reagan, uno de los padres fundadores de la nueva derecha estadounidense.

La campaña fue pagada por el premier de Ontario, Doug Ford. Se emitió durante la final de la Liga Americana de Béisbol, que jugaron los Azulejos de Toronto contra los Marineros de Seattle. Al parecer, hay más anuncios contratados para ser transmitidos en Estados Unidos durante la Serie Mundial, que comienza mañana entre Toronto y Los Dodgers de Los Ángeles.

Los aficionados al béisbol pudieron escuchar a Reagan defender un punto de vista totalmente contrario al que defiende Trump: “Cuando alguien dice: ‘Vamos a imponer tarifas en los bienes importados’, parece que están haciendo una cosa patriótica, al proteger los productos y empleos americanos, y eso funciona, algunas veces, por un breve momento”.

El mensaje de Reagan continúa así: “Pero en el largo plazo, las barreras comerciales lastiman a cada trabajador y consumidor americano. Luego pasa lo peor: los mercados se achican y colapsan, los negocios y las industrias cierran, y millones de personas pierden sus empleos”.

“Esta campaña está diseñada para interferir con la decisión que tomará la Suprema Corte el 5 de noviembre”, afirma Donald Trump. Ese día, el máximo tribunal de Estados Unidos deberá decidir si el Presidente tiene derecho a imponer tarifas, apelando a una ley de seguridad nacional y asumiendo facultades que corresponden al Congreso.

Las próximas dos semanas serán clave. Hay gira de Trump a Asia, donde se reunirá con el líder chino, Xi Jinping. También hay reunión de la APEC, en la que podría haber anuncio de acuerdo entre México y Estados Unidos. En territorio estadounidense, habrá la sesión de la Suprema Corte. ¿Qué pasaría si la decisión es contraria a Trump? ¿Qué pasará con el T-MEC y la renegociación?