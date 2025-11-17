Trump premia a Maduro

Bucarest. Harry Truman creó la CIA para evitar otro Pearl Harbor, no para combatir en la Guerra Fría, y mucho menos para complacer al presidente que convierte en espectáculo todo lo que toca.

Trump le ha pedido públicamente a la CIA que haga crecer sus tentáculos en Venezuela. El sistema de comunicación elegido por el presidente estadounidense revela su intención de enviar mensajes a Cuba y a China: entre la Doctrina Monroe a la Doctrina Trump existen 140 caracteres.

En enero, Trump mencionó Groenlandia, Canadá y Panamá como eventuales territorios estadounidenses. Quiso dar miedo. Generó risa, pero implantó un mensaje: el derecho internacional no será tomado en cuenta por Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

En este tema no ha mentido.

Nicolás Maduro tiene que rendir cuentas a tribunales internacionales, pero este escenario es incompatible con el mundo de Trump.

La CIA se creó y se transformó. Del deseo de Truman a la guerra contra el comunismo; de la guerra contra el terrorismo a la guerra contra el narcotráfico.

Venezuela, Colombia y México, en la lista.

Russ Travers, un analista de carrera que posteriormente se convertiría en un destacado agente antiterrorista, escribió un artículo en 1997 en una revista interna de la CIA donde pronosticó que en 2001 Estados Unidos se verían “completamente sorprendidos” por un ataque terrorista (La Misión, Tim Weiner (editorial Debate).

George Tenet, el entonces jefe de la CIA no logró convencer a Bush, Cheney, Rumsfeld ni a Rice lo que terminaría por ocurrir el 11 de septiembre.

“No supo por qué era presidente” hasta que los Estados Unidos eran atacados, dijo el Subsecretario de Estado Richard Armitage sobre su presidente, George W. Bush.

Tenet recordó al equipo del presidente Bush la manera en que la CIA realizaba operaciones encubiertas en Perú cuando este país producía el 60% de la cocaína en el mundo.

Agentes de la CIA identificaban a los narcotraficantes y le transfería la información a las fuerzas de seguridad peruanas. El método cumplía normas internacionales: por radio le informaban al piloto de un avión que tenía que aterrizar.

En otros casos, la CIA colocaba los objetivos frente a fuerzas peruanas y estas disparaban.

Sin embargo, en una ocasión dispararon a un avión equivocado; no transportaba droga, transportaba a monjas.

En las últimas horas Trump ha decidido premiar a Maduro: hay diálogo. La simulación de diálogo es el mejor aliado del dictador venezolano. Acudió a más de 15 mesas de diálogo y ha obtenido el mismo número de victorias.

La historia se repite como farsa.