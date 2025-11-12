Pedro Castillo: Si van a apoyar a mi hermana, entonces que el apoyo sea para mis seis hermanos

Pedro Castillo conocía sus limitaciones como presidente de Perú. Su interés desde el primer día de su gobierno fue evitar que el Congreso lo destituyera. Solo así se comprende que Castillo comprara votos de diputados opositores para que votaran en contra de su destitución.

En la columna pasada describí el proceso de venta de ministerios que llevó a cabo el presidente Castillo. En apenas 18 meses de gobierno, el régimen de Castillo tuvo siete ministros del Interior, cinco de Defensa, cinco de Producción, cinco de Relaciones Exteriores, cinco de Cultura, cinco de la Mujer, cuatro de Salud y tres de Economía.

El único que cumplió el pago de la renta por ser la cabeza de un ministerio fue Geiner Alvarado; se mantuvo en Vivienda entre julio de 2021 y agosto de 2022. Posteriormente ocupó la cartera de Comunicaciones entre agosto y septiembre de 2022.

Los principales delatores sobre la corrupción voraz del presidente Pedro Castillo fueron colaboradores suyos, no fueron políticos de la oposición como lo dijo el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El que fuera jefe de asesores del ministro de Vivienda, Salatiel Marrufo, describió las huellas de corrupción de su jefe Geiner Alvarado y del presidente Pedro Castillo. Esta columna tiene el expediente judicial.

Marrufo confesó ante la Fiscalía especial que “Geiner Alvarado López le entregó 50,000 soles (270,000 pesos mexicanos) al presidente Castillo y el resto del dinero (150,000 soles=815,000 pesos mexicanos) nos lo quedamos para cualquier gasto que se pudiera presentar”.

Pedro Castillo cobraba al mes 50,000 soles al ministro de Vivienda. Es decir, el equivalente a 270,000 pesos mexicanos.

La voracidad de Pedro Castillo no tenía límites. En una ocasión, Castillo le dijo a Geiner Alvarado que su hermana Gloria Castillo Terrones le llamaría por teléfono para recomendarle los perfiles de conocidos para que los contratara en el ministerio de Vivienda. Saltiel Marrufo, al ver los CV de los recomendados, le sugirió a Alvarado que, bajo el riesgo de contratar a gente sin aptitudes, le dijera al presidente Castillo que “la apoyarían a su hermana con un pago mensual de 10,000 soles mensuales”.

El ministro fue al despacho presidencial, le hizo la propuesta al presidente. Castillo lo miró profundamente y le respondió: “Si van a apoyar a mi hermana, entonces que el apoyo sea para mis seis hermanos”.

Geiner Alvarado no tuvo otra alternativa (claro, si quería permanecer en el puesto) que aceptar. Le abonaron a la cuenta de Gloria Castillo el primer pago de 60,000 soles (326,000 pesos mexicanos).

Entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 pagaron, mes a mes, 50,000 soles al presidente Castillo y 60,000 soles para sus seis hermanos. En ese periodo, la familia ingresó 990,000 soles (260,000 dólares).

Solo AMLO cree en su pureza.