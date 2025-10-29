Trump ofreció doce meses de “living hell”

No son acciones aisladas que Washington ataque cerca de límite el mar territorial mexicano, la cancelación de vuelos a Estados Unidos que se hacían desde el AIFA y las rijosas declaraciones del gabinete del Presidente.

No son veleidades, son acciones concertadas porque el Presidente Trump está en campaña y su agresiva narrativa contra México y el Gobierno de la República forman parte de su estrategia para retener la mayoría de las dos Cámaras del Congreso.

Aceptando que rompía la regla de no hacer pronósticos, hace unas semanas se aventuró aquí la hipótesis de trabajo de que México sería piñata del inquilino de la Casa Blanca y que, mientras gana las elecciones de 2026, haría padecer a México a “living hell”.

Insumos médicos: ¿Apoyo a empresas mexicanas?

Se afirma que, salvo ajustes el presupuesto de egresos de 2026 destinará fondos para que el sistema de salud pública adquiera insumos y equipo médico de las empresas ya establecidas.

No se entiende por qué no lo había hecho antes el Gobierno de la República, pues la industria nacional es la novena exportadora global de insumos médicos – 22 mil millones de dólares en 2022- y la quinta exportadora global de equipo médico -18,139 millones de dólares en 2023.

Quizá, como sugirió Patrick Devlyn, de la Comisión de Salud del CCE, deben sólo establecerse condiciones y requisitos a cumplir y tener certeza en procesos y pagos, el reconocimiento que es un sector estratégico.

Revisión interna en Banco del Bienestar

Desde el pasado lunes a las 13 horas, una de las actividades menos conocidas del Banco del Bienestar fue suspendida, la recepción de recursos para el pago de

la consignación de rentas condominales, para manutención familiar, la garantía de todo tipo de fianzas, desde penales hasta las que garantizan la libertad por un accidente con daño a terceros.

A diario miles de personas acuden a hacer ese trámite a las que perjudica esta intempestiva decisión. Conste no se dio fecha para que se reanude la recepción de los pagos.

Más extraño aún que no se trata de una falla del sistema, pues todavía ayer 29 de octubre, los empleados dijeron a los usuarios que se trata de “una revisión interna” y uno se pregunta si se detectó alguna irregularidad. Conste, es pregunta.

NOTAS EN REMOLINO

Aprobada la ley de ingresos y el Órgano de Administración Judicial ya pidió a la SHCP para pagar “un descuido” de la improvisada Reforma Judicial, faltan 6,500 de pesos para pagar la indemnización a jueces destituidos ... Por cierto, la votación en el Senado fue de 79 contra 37 a favor de la Ley de Ingresos. Ni la importancia del tema hizo que asistieran once senadores ... El Hospital Infantil Federico Gómez se cancelan intervenciones por falta de insumos. ¿Cómo iba aquello de “vamos ganando, manden dinero” ... Parece broma sangrienta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diga que las instituciones están listas para las elecciones de 2027, las más grandes de la historia ... Buen consejo desde el siglo XVI de francés Montaigne: “El que no esté seguro de su memoria debe abstenerse de mentir” ...