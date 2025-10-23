Trump: doce meses y 4 días de amagos

Volvió el Presidente Trump a sus clichés sobre el Gobierno de la República. “Claudia Sheinbaum, extraordinaria y valiente mujer, pero a México lo manejan los cárteles de la droga”.

Lo dijo flanqueado por su Secretario de Defensa, Peter Hegseth, y la fiscal Pam Bondi, los dos más duros de su gabinete lo que augura que, como dicen los sajones, hará de los siguientes doce meses y cuatro días “a living hell” para México y los mexicanos.

¿Por qué doce meses y cuatro días? Porque es el plazo para que, si como confía, su movimiento MAGA mantenga el control de ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos. Entonces, si no hay algún error, lo más probable es que escampe.

Investiga la FGR a empresas estadunidenses

Dijo la Presidenta Sheinbaum que en el combate al huachicol fiscal se avanza y que “el Fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, mantiene carpetas de investigación abiertas en las que aparecen ciudadanos norteamericanos”.

Entonces es de suponerse que ya tiene el dato de que las pipas que el 8 de marzo de 2025 descargaron del buque petrolero “Torm Agnes” 120 mil litros de diésel, no fueron lejos, las llevaron a un predio a la orilla de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, propiedad del exsenador morenista Gerardo Novelo y que allí, afortunadamente, fueron confiscadas a finales del mismo marzo.

Eso, sin duda, facilitará a la FGR, seguir la pista para averiguar cuántos y quiénes son los funcionarios, políticos y empresarios mexicanos que accedieron formar en territorio mexicano la red de complicidades que construyó el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Saben lúcidos analistas que cambió el régimen?

A nadie sorprende que Alejandro Moreno, dirigente del PRI, se queje que el PAN ya no quiera alianzas, pero sorprende que tantos y diversos analistas, lúcidos y talentosos, no registraran el rapapolvo que nos propinó la realidad de que el régimen de la todopoderosa República Imperial revivida por Morena no deja cabos sueltos.

Es como si doctos observadores de la política estuvieron fuera del país la última década y por eso sorprende que el relanzamiento del PAN implique recuperar sus principios originarios, incluidos sus valores religiosos y que nunca ha sido nacional su presencia, les lleva a concluir que “son meones de agua bendita”.

El camino no es el ser conservadores de derecha vergonzantes como algunos pretenden, pues ser un partido de centro derecha con valores propios, no importará para los millones de descontentos con la IV-T, aunque sea, como hace setenta años, que su voto sea testimonial.

NOTAS EN REMOLINO

El asesinato de un empresario citrícola, Javier Vargas, productor de naranja, ocurrido ayer 23 de octubre, en la misma zona que visitaba la Presidenta Sheinbaum, es un desafío directo al humanismo mexicano ... ayer 23 de octubre en la zona de plateros estaban estacionados varios autobuses de pasajeros de lujo. Llama la atención que tenían abiertos los compartimientos para equipaje, y ¡llenos de bidones de gasolina! ... No me simpatiza Gustavo Madero, pero denunciarlo al cobrar su pensión de adulto mayor es un exceso. ¿Qué no es universal? ... Napoleón Hill, filósofo estadunidense, legó esta reflexión: “El optimista se equivoca tantas veces como el pesimista, pero es incomparablemente más feliz” ...