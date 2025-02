Más sobre, qué esperar de la administración Trump

“Los políticos y líderes que ven a los medios de comunicación como el enemigo interior dividen a la sociedad en dos campos culturales en conflicto. Los demagogos populistas se benefician de las oposiciones binarias”. Elif Safak, escritora turca.

Prácticamente desde que el Presidente Trump asumió su nuevo mandato, en nuestro país hemos estado permanentemente atentos y reactivos a cualquier declaración que Trump haga, que de manera directa o indirecta, tenga una implicación real o imaginaria sobre aspectos que presumiblemente nos atañen o potencialmente afectan.

Siguiendo el libro de texto de los populismos, particularmente de los contemporáneos de cualquier extremo, la presidencia de Trump mantiene una hemorragia permanente de propuestas, señalamientos y visiones, que logran su cometido al hacer que la discusión de los gobiernos, de los medios de comunicación y de casi cualquier actor relevante, esté centrada en la agenda señalada por el presidente de EUA.

Esta agenda diaria mezcla temas importantes con intrascendentes. En la misma mañana se puede discutir con la misma intensidad la propuesta de reinstalar los popotes de plástico, que la aplicación de aranceles al acero y el aluminio a nivel mundial.

Es importante recordar que la presidencia de Trump tiene como una práctica común el hacer un extraordinario número de promesas y propuestas que mantienen en vilo a los afectados. Si recordamos algunas de las propuestas que hizo en el 2016 y que no pudo o no quiso llevar a cabo, están en primer lugar precisamente la imposición de tarifas a todos los bienes provenientes de México, medida que solo usó como presión para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. La propuesta más mencionada, relacionada con la construcción del muro fronterizo, no se llevó a cabo, excepto en pequeñas fracciones a lo largo de la frontera y mayoritariamente se trató de reparaciones o readecuaciones a áreas que ya existían; por supuesto la idea de que México pagaría el muro sólo quedó en una ocurrencia.

En los temas relacionados con la migración, la idea de triplicar el tamaño y los recursos dedicados migración no se cumplió, como tampoco la expulsión de 12 millones de indocumentados. También en el 2016 se propuso, como ahora, la eliminación del derecho de nacionalidad por nacimiento en territorio estadounidense, y como ahora fue eliminada por el Poder Judicial por ser abiertamente anticonstitucional. También fue desechada por las cortes la orden ejecutiva para establecer un veto de ingreso a Estados Unidos a cualquier persona de religión musulmana, una de las propuestas más escandalosas en su campaña. Eliminar la deuda del gobierno federal en ocho años tampoco se cumplió, pues de hecho en cuatro años ésta se incrementó en 16 por ciento. Tampoco cumplió lo relativo de la reforma al sistema de visados, que si bien fue sujeto de adecuaciones, éstas estuvieron más vinculadas con las restricciones derivadas de la cuarentena sanitaria.

De acuerdo con Stephen Bannon, ideólogo antes muy cercano a Trump, la premisa de este gobierno es todos los días sacar tres propuestas escandalosas que hacen que sus adversarios se centren en una de ellas, mientras que les dan margen de maniobra para intentar cambios en los temas que sí les resultan convenientes.

Por supuesto hay temas que efectivamente tienen trasfondo; el tema del acero tiene un componente retórico pero otro que sí resulta importante, sobre todo si se considera que, de acuerdo con estadísticas y análisis realizados en Estados Unidos, cerca de 15% de las exportaciones de acero y aluminio de México hacia ese país, son vertidas o fundidas en China, lo cual representaría una práctica nociva en términos de los tratados comerciales.

Trump ha iniciado una discusión sobre la constitucionalidad de buscar un siguiente nuevo mandato dentro de cuatro años. La constitución estadounidense establece como máximo dos periodos, con lo cual estaría impedido para buscar la reelección dentro de las siguientes elecciones presidenciales, pero la sola mención del tema provoca que la discusión se centre en este tema.

Hoy aspectos como la discusión de volver a tomar el control del Canal de Panamá, que claramente implicaría violaciones a tratados y leyes internacionales; y la sola mención del tema tuvo por lo menos el efecto deseado de hacer que Panamá frenará la notable injerencia del gobierno chino en la operación del canal, factor que sí es resultaba un tema estratégico de preocupación para Estados Unidos.

El tema de la propuesta de controlar Gaza es a todas luces un disparate porque implica el control de un territorio con una lógica completamente fuera de las convenciones internacionales, pero además porque implicaría según su propia propuesta la relocalización de varios millones de habitantes hoy desplazados, hacia países que saben que ello implicaría también el fortalecimiento en sus territorios de células de grupos fundamentalistas como Hamas.

La visión comercial del gobierno estadounidense actual es en muchos sentidos anacrónica. Porque supone pretender que es posible regresar a la prevalencia del dominio manufacturero de ese país. Las últimas décadas han reconfigurado el modelo de producción mundial. Hoy la competitividad de los grandes conglomerados estadounidenses privados tienen como un fundamento importante el proceso de intercambio comercial a nivel global.

La utilización de mecanismos comerciales para tratar de atraer empleos hacia Estados Unidos es inviable, dadas las diferencias en niveles de productividad y costo de mano de obra, por la dependencia de esos factores clave, para las empresas norteamericanas que les permita ser competitivos en mercados internos e internacionales.

