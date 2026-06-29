Corte Suprema de EU bloquea intento de Trump para destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó este ⁠lunes a permitir que el presidente Donald Trump destituya a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, y se mantuvo firme ⁠en su defensa de la ⁠independencia de la Fed frente al desafío sin precedentes del mandatario republicano.

En una sentencia por cinco votos contra cuatro, el tribunal bloqueó el intento de Trump de convertirse en el primer presidente en destituir a un cargo de la Fed desde que el Congreso creara el banco central en 1913.

En su segundo mandato como presidente, Trump también ha puesto a prueba los límites del poder presidencial de muchas otras formas.

La sentencia se produce tras la decisión del 20 de febrero de los magistrados de anular la mayor parte de los aranceles globales de amplio alcance impuestos por Trump, una resolución que provocó una condena virulenta del presidente contra el tribunal.

Trump esgrimió en agosto acusaciones sin demostrar de fraude hipotecario para intentar destituir a Cook, la primera mujer negra en ocupar el cargo de gobernadora de la Fed, algo que ella calificó de pretexto para destituirla por diferencias ⁠en materia de política monetaria.

Los magistrados denegaron ⁠una solicitud del Departamento ⁠de Justicia para anular la orden de un juez que le impedía despedir inmediatamente ⁠a Cook mientras se resolvía su recurso judicial contra el cese. Cook negó las acusaciones de Trump.

La Fed es el banco central más importante del mundo, una institución que determina el costo del crédito en Estados Unidos y más allá, y que ha estado en el punto de mira de Trump desde su regreso a la ⁠presidencia en enero de 2025.

El mandato de Cook en el cargo debía prolongarse hasta 2038. Fue nombrada por el demócrata Joe Biden en 2022.