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Banxico anuncia que a partir del 3T de 2026 podría comprar Cetes y Bondes F
El Banco de México (Banxico) informó este lunes que incorporará, a partir del tercer trimestre de 2026, operaciones de compra de Cetes y Bondes F como parte de sus herramientas para administrar la liquidez del sistema financiero.
El Banco de México (Banxico) informó este lunes que incorporará, a partir del tercer trimestre de 2026, operaciones de compra de Cetes y Bondes F como parte de sus herramientas para administrar la liquidez del sistema financiero.
El Banxico dijo que las operaciones podrán llevarse a cabo cuando las condiciones de liquidez del mercado de dinero lo requieran y dependerán de sus previsiones sobre liquidez y de las condiciones prevalecientes en los mercados financieros.
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"Estas operaciones tienen como único propósito fortalecer la instrumentación de la política monetaria mediante una administración eficiente de la liquidez del sistema financiero", precisó el banco central mexicano.
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