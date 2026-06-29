Banxico anuncia que a partir del 3T de 2026 podría comprar Cetes y Bondes F

El Banco de México (Banxico) informó este lunes que ⁠incorporará, a partir ⁠del tercer trimestre de 2026, operaciones de compra de Cetes y Bondes F como parte de sus herramientas para administrar la liquidez del sistema financiero.

El Banxico dijo que las operaciones podrán llevarse a cabo cuando las condiciones de liquidez del mercado de dinero lo requieran y dependerán de sus ⁠previsiones sobre ⁠liquidez ⁠y de las condiciones prevalecientes en ⁠los mercados financieros.

"Estas operaciones tienen como único propósito fortalecer la instrumentación de la política monetaria mediante una administración eficiente de ⁠la liquidez del sistema financiero", precisó el banco central mexicano.

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