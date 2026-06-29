Wall Street sube tras cese de ataques entre EU e Irán; Comcast lidera alzas tras plan de escisión

Los principales índices de Wall Street subían este lunes, ya que ⁠el alivio de las tensiones en Oriente Medio mejoraba el ánimo de los inversores tras las recientes hostilidades entre Estados Unidos e Irán, mientras que las acciones de Comcast ⁠se disparaban ante los planes ⁠de escindir la empresa en dos sociedades.

Equipos técnicos iraníes y estadounidenses que trabajan para aplicar un acuerdo de paz provisional se reunirían en Doha en los próximos días, informó una fuente a Reuters este lunes, después de que los ataques del fin de semana amenazaron la frágil paz.

Aunque los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto han tranquilizado a los inversores, la retórica corrosiva y los ocasionales brotes de violencia en la región han elevado en ocasiones el riesgo de una escalada más amplia que podría hacer subir los precios del petróleo.

A las 14:28 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 305.52 puntos, o 0.60%, a 52,189.22 unidades, el índice S&P 500 ganaba 30.56 puntos, o 0.42%, a 7,384.58 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 163.15 puntos, o 0.66%, a 25,464.03 unidades.

Ocho de los once principales índices sectoriales del S&P 500 operaban con ganancias. El sector de servicios de comunicaciones lideraba las subidas con un repunte del 2.6%, y Comcast avanzaba un 9,8% después de que el proveedor de medios y televisión por cable anunció que tiene previsto dividirse ⁠en dos empresas independientes que cotizarán en bolsa mediante ⁠una escisión libre de impuestos ⁠de NBCUniversal y Sky.

La temporada de resultados comenzará en las próximas semanas, lo que supondrá la ⁠próxima gran prueba para las acciones este año.

"La rentabilidad del 21% del S&P 500 en los últimos 12 meses se ha debido íntegramente a los resultados, lo que convierte a la próxima temporada de presentación de resultados del segundo trimestre de 2026 en un importante catalizador para la trayectoria futura del mercado", dijo Ben Snider, estratega jefe de renta variable estadounidense de Goldman Sachs.

SpaceX subía un 2.3% después de que el ⁠Nasdaq anunció que la empresa, que recién salió a bolsa, se incorporará al índice Nasdaq 100 el 7 de julio.