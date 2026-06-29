Gobierno inicia consulta para crear primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

El gobierno de México anunció el inicio del proceso de consulta nacional para la construcción de la iniciativa de la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la cual será sometida a consideración de más de 16,000 comunidades del país y se prevé sea presentada al Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre, en el marco del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que sería firmada la convocatoria que será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que iniciaría formalmente el proceso de consulta dirigido a los titulares de los derechos que reconoce la legislación.

Detalló que el propósito es recibir opiniones, propuestas y observaciones sobre el proyecto de ley, elaborado durante varios meses por distintas dependencias federales.

"Esta ley fue construida por muchas dependencias, llevó muchos meses de trabajo; llegó el momento de consultar a sus titulares", afirmó.

Precisó que la consulta abarcará a los 69 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y las 16,728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Detalló que el proceso constará de cinco etapas. La primera inicia con la publicación de la convocatoria; posteriormente, del 1 de julio al 6 de agosto se desarrollará la etapa informativa, durante la cual se distribuirán materiales explicativos en todas las comunidades para dar a conocer el contenido de la propuesta.

La tercera fase, dijo, será deliberativa y se llevará a cabo del 7 de agosto al 13 de septiembre, periodo en el que cada comunidad analizará la iniciativa conforme a sus propios sistemas normativos internos y formas tradicionales de organización. Como parte de este proceso se realizarán 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo en Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro.

Posteriormente, entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre, las propuestas recabadas serán analizadas e incorporadas al proyecto definitivo, antes de que el Ejecutivo federal lo presente formalmente al Congreso.

Reconocimiento como sujetos de derecho público

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa deriva de la reforma al artículo segundo constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, la cual reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Indicó que el objetivo central de la ley es promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de estos pueblos para fortalecer el ejercicio de su autonomía y su participación en la vida pública nacional. "Ese es el corazón de la reforma constitucional", afirmó.

El funcionario recordó que la legislación beneficiará a una población de 25.8 millones de personas indígenas y afromexicanas, equivalente al 20.5% de la población nacional.

Regino Montes explicó que la propuesta está integrada por ocho libros que desarrollan distintos ámbitos de protección.

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Entre ellos están el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público; el ejercicio de la libre determinación y la autonomía; un apartado específico para pueblos afromexicanos; derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas; protección para personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, entre otros.

Al cerrar la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la iniciativa será modificada conforme a los resultados de la consulta y reiteró que el objetivo es entregar el proyecto al Congreso el próximo 12 de octubre.