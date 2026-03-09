Rebases morenistas

Con una membresía que rebasa los 12 millones de afiliados y con más de 71,500 comités seccionales para la defensa de la transformación en las 32 entidades federativas, Morena buscará enfilar a sus candidatos para las 17 gubernaturas que se renovarán en los comicios del 2027 antes de que la euforia mundialista absorba completamente la atención del electorado.

En la repetición del modelo obradorista y sin observar las limitaciones que impone el marco legal vigente, el Consejo Nacional del partido guinda ha activado el mecanismo para elegir a los coordinadores de los comités de defensa de la transformación.

La conducción del proceso recaerá en Luisa María Alcalde, quien convocará al registro de los aspirantes —incluso si no tienen militancia partidaria—, que estará condicionado a su compromiso para aceptar los resultados del proceso interno.

El 31 de marzo, el CEN morenista abrirá los registros. En caso de que haya más de seis interesados por el mismo cargo, la Comisión Nacional de Encuestas realizará un primer sondeo de opinión, para identificar a aquellos con mayor reconocimiento territorial.

Mientras verifica los documentos enviados por los aspirantes —el registro debe ser mediante un sistema electrónico—, la Comisión Nacional de Elecciones completará una valoración sobre los antecedentes, la trayectoria política, el reconocimiento territorial y la idoneidad de los inscritos.

En medio, la famosa encuesta limitada a seis personas (no se precisó si habrá paridad de género en la integración del sexteto) para conocer la “aceptación ciudadana” sobre su honestidad, cercanía, trabajo territorial y compromiso por la transformación.

Quien obtenga más puntos —no aquel que gane la encuesta— será designado coordinador de defensa de la transformación. En cualquier momento, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia intervendrá para investigar, suspender y, en su caso, sancionar cualquier acción u omisión que afecte al proceso.

En tres meses, Morena habrá seleccionado a sus 17 coordinadores estatales y serán presentados formalmente el próximo 22 de junio. A una primera medición que identificará a los mejores posicionados —a levantarse antes de la Semana Santa— seguirá la valoración de los mejores prospectos.

Enseguida, entre agosto y noviembre ocurrirá el proceso para identificar a los coordinadores distritales y municipales.

Los participantes fueron advertidos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar a las que deberán ceñirse. Hay nueve restricciones, entre las que destacan: promover su imagen a través de anuncios espectaculares, sin importar su modalidad; incurrir en actos anticipados de campaña o recursos públicos; entregar dádivas, realizar actos o eventos dispendiosos o desplegar campañas de comunicación ostentosas; agredir a sus contendiente o difundir información falsa o simular la pertenencia a un grupo vulnerable para obtener ventaja.

Efectos secundarios

ENCUENTROS. En vísperas de que la Cámara de Diputados designe al titular de Auditoría Superior de la Federación, la Red por la Rendición de Cuentas sesionará en Guadalajara, para deliberar sobre el estado actual del Sistema Nacional Anticorrupción. Mara Robles y Mauricio Merino serán los anfitriones del conclave en el CUCEA de la U de G, al que están citado representantes del IMCO, Transparencia Mexicana, Fundar, Artículo 19, CEMDA, Ethos, Nosotrxs y SocialTIC, y habrá un invitado de honor: el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, artífice de la iniciativa de una reforma constitucional que respalda la presidenta Claudia Sheinbaum.