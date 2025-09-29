Putin desafió a Trump en Polonia

VARSOVIA - Por primera vez en la historia de la OTAN, un estado miembro ha sido atacado por un rival. El incidente involucró a 19 drones de combate rusos (no hay confirmación de que estuvieran equipados con ojivas), algunos de los cuales entraron en Polonia desde Bielorrusia. El Kremlin debió ser consciente de la posibilidad real de víctimas (una vivienda fue destruida, pero nadie resultó herido).

Si los tanques rusos hubieran cruzado la frontera y los aviones de combate rusos hubieran sobrevolado Polonia, nadie dudaría de que se trató de un acto de agresión. Pero dado que la incursión se realizó con drones, algunos plantean dudas, a pesar del papel fundamental que desempeñan estos en la guerra actual.

Por supuesto, las guerras de hoy no se declaran. Ni siquiera la agresión se llama guerra: Putin llama a su guerra contra Ucrania una “operación militar especial”. En el caso de Rusia, esta argucia verbal no es nueva; Rusia ha estado operando en una zona gris, tanto jurídica como de definiciones, de su propia creación desde que invadió Ucrania por primera vez en 2014 con sus soldados sin insignias, apodados “hombrecitos verdes”.

En el contexto de lo que constituye un ataque hoy en día, el estatus del Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que consagra el compromiso de defensa mutua de los miembros de la OTAN, parece poco claro. El tratado no especifica qué tipo de ataque se requiere para activar el Artículo 5, ni siquiera cómo deben responder los países de la OTAN. Al fin y al cabo, entre una nota de protesta y una movilización militar, existe un amplio espectro de acciones a las que la mayoría de los países, muy alejados de la guerra, pueden responder de forma muy diferente.

¿Formó la incursión con drones parte de los ejercicios militares bienales ruso-bielorrusos “Zapad” (Oeste), que comienzan el 12 de septiembre? Sea como fuere, las provocaciones siempre han formado parte del repertorio ruso, y ejercicios militares similares precedieron a varias invasiones recientes de Rusia a países vecinos, incluida Ucrania en 2022.

Sin embargo, las acciones de Rusia sorprendieron a Polonia. Los políticos y la opinión pública aún no creen del todo en la posibilidad de una guerra con Rusia. Y, a juzgar por la reacción de la bolsa de Varsovia, que cayó menos del 1%, seguirán sin creerlo.

El primer ministro Donald Tusk enfatizó que no hay razón para afirmar que estamos al borde de la guerra. Sin embargo, esto es más bien un intento de evitar el pánico y el aumento de las tensiones con Rusia. El temor generalizado a una escalada en Occidente también se extiende a Europa del Este; el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia entregó una nota de protesta a la embajada rusa.

Y, sin embargo, este fue un ataque no solo contra Polonia, sino también contra territorio de la OTAN y la UE. Según Marcin Ogdowski, destacado periodista de defensa polaco, aviones F-35 holandeses despegaron para hacer frente a la amenaza , acompañados por un avión cisterna con tripulación italiana que volaba junto a ellos para poder reabastecerse y estar preparados. Los F-16 y aviones de reconocimiento AWACS polacos también despegaron, y las baterías de misiles Patriot alemanas, estacionadas en el este de Polonia, estaban en alerta.

Mientras se cumplía esta amenaza, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mencionó el ataque con drones en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo. Recientemente había visitado la frontera oriental de Polonia con Tusk y, en su discurso, prometió 6,000 millones de euros (7,000 millones de dólares) para la creación de un muro antidrones en Europa (y 150,000 millones de euros para el programa de armamento SAFE, del que Polonia recibirá 47,000 millones de euros).

Polonia también invocó el artículo 4 del tratado de la OTAN y convocó una reunión de la alianza, inicialmente a nivel de embajadores de la OTAN, pero inmediatamente comenzaron intensas consultas entre los jefes de Estado de los aliados clave.

Al mismo tiempo, el ataque con drones pone a prueba la unidad del liderazgo polaco ante la amenaza rusa. El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente polaco, Karol Nawrocki, intentan activamente mantener al gobierno de Tusk alejado de la Casa Blanca. Trump ha evitado durante mucho tiempo el contacto con Tusk, un crítico franco, e insiste en que solo Nawrocki, un populista de derecha con ideas afines, puede representar a Polonia en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero la legislación polaca establece lo contrario: la política exterior la dirige exclusivamente el gobierno, y el presidente está sujeto a la política gubernamental.

Al formular la política de Polonia, Sikorski está consultando ampliamente, en particular con Ucrania. Cuando los periodistas le preguntaron si Polonia estaba considerando la propuesta ucraniana de derribar misiles y drones rusos sobre territorio ucraniano, Sikorski respondió : “Volveremos a este tema. No quiero gafarlo”.

Tal acto sería un verdadero avance, ya que Occidente hasta ahora se ha mostrado reacio a proteger el espacio aéreo ucraniano. Sikorski enfatizó que Putin, al intensificar los ataques contra Ucrania y enviar drones a Polonia, se está burlando de los esfuerzos de paz de Donald Trump.

Junto con los drones, Rusia ha lanzado una ofensiva de desinformación para convencer a los polacos de que «Ucrania está arrastrando a Polonia a la guerra». Esto es quizás incluso más peligroso que el ataque con drones, ya que la alianza entre Polonia y Ucrania es lo que impide a Rusia modificar las fronteras en esta parte de Europa. Ambos países consideran la independencia del otro como una condición propia. Sin embargo, esto no es necesariamente evidente para el público polaco en general. Alemania, la República Checa y otros países donde crece el sentimiento antiucraniano también deberían intensificar sus esfuerzos para combatir la desinformación.

El ataque con drones de Rusia pone a prueba no solo la capacidad de combate de Polonia y la unidad de Occidente, sino sobre todo la de Trump. Europa, sin duda, superó la prueba de unidad y rapidez. Varios países se ofrecieron de inmediato a enviar soldados y equipo: Francia (varios aviones Rafale), la República Checa (una unidad especial de 100 efectivos) y los Países Bajos (dos sistemas Patriot, un sistema NASAMS y 300 soldados), con un apoyo similar ofrecido por Alemania, el Reino Unido, Suecia y otros. En este contexto, la falta de respuesta de Estados Unidos resulta significativa.

Tras su cumbre de alfombra roja con Trump en Alaska, el presidente ruso, Vladimir Putin, intensificó los ataques contra Ucrania y las provocaciones en el flanco oriental de la OTAN. Hasta el momento, al ser interrogado por la prensa, Trump ha calificado estos incidentes de error o simplemente ha dicho que los drones rusos vuelan demasiado cerca de Polonia. Pero no se equivoquen: Putin está poniendo a prueba a Trump, cuya parcialidad y servilismo hacia Rusia nunca han sido más evidentes.

