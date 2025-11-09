Más pulsiones autoritarias de Morena

La Conferencia del Episcopado Mexicano rechazó la iniciativa que plantea regular los contenidos que en medios digitales tienen sacerdotes, pastores, monjas y ministros de culto, incluyendo plataformas multimedia y les obliga a sujetarse a las normas de la Agencia de Transformación Digital que se coordinará con la Secretaría de Gobernación.

Desde el poder, alegan los obispos de México, se impulsan restricciones contra la religión similares a las que puso en vigor Plutarco Elías Calles hace 199 años y descalifican que desde el poder político se alegue que los mensajes de las distintas iglesias son “discursos de odio”.

La propuesta no es ocurrencia de un legislador del montón, la presentó el diputado Arturo Ávila el pasado 28 de octubre, el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, lo cual hace a la Agencia de Transformación Digital una suerte de Santo Oficio morenista. Y niegan las pulsiones autoritarias.

Colosio: Inexplicable averiguación de la FGR

Desempolvó la Fiscalía General de la República la averiguación que hace 31 pretendió acusar a Jorge Antonio Sánchez Ortega como el “segundo tirador en el asesinato contra Luis Donaldo Colosio del 23 de marzo de 1994, hace 31 años.

Se usa el verbo desempolvar por ahí, en los archivos de la FGR están los resultados de la prolija versión que elaboró Luis Raúl González Pérez que, hasta hoy ha sido imposible refutar hasta por los genios de las teorías de conspiración.

Ergo, ¿Por qué desempolvarlo hoy? Pues, como se dice en la jerga gubernamental, POS, por órdenes superiores. Prueba el nivel de desesperación del oficialismo por darle a la opinión públicas temas distractores de la compleja situación actual.

Gas LP: Ganadores y perdedores por escasez

Como en 2019, al momento en que se resolvió la escasez de gasolina en la zona metropolitana de CDMX dejó de ser nota, hoy, cuando hay evidente escasez de gas LP en Puebla, Tlaxcala y Edomex la información ha pasado inadvertida.

De una u otra manera se ha controlado su precio, pues es el de mayor consumo en la nación y si no se controla su precio se iría por el caño la política oficial de mantener controlada la inflación

Pero se ha creado en las empresas del sector una presión que ha creado una crisis que, por ahora, las convierte en daño colateral y sólo quede decirles que recuerden que para hacer huevos revueltos hay que romper algunos cascarones.

NOTAS EN REMOLINO

Fue presentado el Plan Michoacán que tiene como eje atender las causas de la violencia criminal, sea política que impida que el crimen organizado reclute a los jóvenes de la entidad ... Por cierto, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz Reyes, viuda del asesinado Carlos Manzo, pidió a los ciudadanos ir a las urnas en 2027 para aplicar un voto de castigo ... Los que saben de presupuestos afirman que la necesidad obliga a reubicar sólo 18 mil millones de un presupuesto de 10 billones de pesos ... El cuarto informe en Nuevo León ha movilizado a todos los grupos que quieren estar posicionados para la sucesión ... Dijo el periodista nicaragüense Pablo Antonio Cuadra: “la censura acostumbra el Poder a usar la fuerza contra una idea” ...