América Móvil registra un aumento del 25% en sus ganancias del primer trimestre

El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil anunció un aumento del 25.1% en su ganancia neta del primer trimestre, impulsado por ingresos operativos más sólidos y menores costos de financiamiento.

América Móvil, controlada por la familia del multimillonario mexicano Carlos Slim, registró una utilidad neta de 23,400 millones de pesos (1,310 millones de dólares) tras sumar 3.0 millones de clientes de telefonía móvil de pospago y perder, al mismo tiempo, 90,000 abonados de prepago.

Los ingresos del trimestre subieron un 2.1% a 236,840 millones de pesos (13,210 millones de dólares), por encima de los ingresos en dólares previstos de 13,190 millones de dólares pronosticados por LSEG.

Brasil lideró las altas en pospago con 1.3 millones de nuevos clientes.

Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se situaron en 95,000 millones de pesos (5,300 millones de dólares) para el trimestre finalizado en marzo, ligeramente por encima de la previsión de los analistas de 5,280 millones de dólares.

América Móvil sumó 594,000 nuevos accesos de banda ancha, de los cuales 175,000 correspondieron a México y 115,000 a Brasil.

El peso mexicano se apreció aproximadamente un 12% hasta marzo, lo que diluyó los beneficios obtenidos en el extranjero al convertirlos a la moneda local.

América Móvil acordó adquirir al proveedor de Internet brasileño Desktop DESK3.SA por 753 millones de dólares en marzo.