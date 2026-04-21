Talento nacido en México irrumpe en Draft NFL

El pateador Jesús Gómez, originario de Puebla, se prepara para irrumpir el Draft 2026 de la NFL como el único prospecto nacido en México.

Si bien habrá otros cinco jugadores con raíces mexicanas en el evento, nacidos en Estados Unidos, Gómez Juárez se posiciona con un significado diferente al haber nacido en territorio nacional.

“Mi objetivo principal es la NFL y voy a agotar todas las posibilidades, pero sí estoy dispuesto a jugar en la liga de Europa o en cualquier liga, yo lo que quiero es seguir jugando”, comentó en un video publicado por Mundo NFL a principios de abril.

Es egresado del Tec de Monterrey Campus Puebla y desde 2022 se forjó en el circuito colegial de Estados Unidos, primero con Eastern Michigan y después con Arizona State University, hasta que a inicios de 2026 se declaró listo para el Draft.

Usualmente, los pateadores no son elegidos en el Draft, donde otras posiciones son las más solicitadas. Esa situación ya le pasó a un mexicano, Raúl Allegre, quien firmó como agente libre con Dallas Cowboys en 1983 después de no ser requerido en el evento de transferencias colegiales.

Allegre es precisamente una de las figuras a seguir para Gómez: “He hablado con él y me ha ayudado, siempre que le escribo me contesta”.

Jesús, ahora con 22 años, señala que empezó a patear entre los 15 y 16. También describe que parte de su técnica proviene de sus antecedentes en el futbol.

“Cuando empecé a jugar soccer era delantero y cuando fui creciendo me fueron bajando, a medio, defensa y creo que hasta en un punto llegué a jugar de portero, pero el soccer me ayudó a la fuerza y a tener cierta técnica para golpear un balón. El soccer me ayudó a ser más fluido y más natural en la forma en la que golpeo el balón”.

Incluso menciona que jugó en las fuerzas básicas del Club Puebla (Liga MX), pues su sueño era ser futbolista profesional.

Sus habilidades no le dieron el ancho suficiente para continuar y se mudó al futbol americano, asistiendo a un campamento de Luis Zendejas, pateador mexicano que jugó en la NFL en la década de los 80 (para Eagles y Cowboys), entre otros eventos ya en Estados Unidos.

El Draft 2026 de la NFL se celebrará del 23 al 25 de abril en Pittsburgh. Las Vegas Raiders tiene el derecho al primer pick.

Con raíces mexicanas

Aunque no nacieron en México, hay otros cinco jugadores de ascendencia nacional que participarán en el Draft 2026.

Uno de los más sobresalientes es el quarterback Diego Pavia, procedente de la Universidad de Vanderbilt. Tiene 24 años y nació en Albuquerque.

Después está el linebacker Jacob Rodríguez, de Texas Tech y nacido en Minnesota hace 23 años. En esa misma posición viene Taurean York, egresado de Texas A&M, concebido en Temple hace 20 años.

Finalmente están el quarterback Joey Aguilar, de la Universidad de Tennessee (24 años, California) y el ala cerrada Josh Cuevas, de la Universidad de Alabama (22 años, California).

El año pasado destacó Elijah Arroyo como drafteado con raíces mexicanas. Llegó a Seattle Seahawks y se convirtió en campeón del Super Bowl en su primera temporada.

Los latinos tendrán una amplia presencia en el Draft 2026, pues además de los que cuentan con raíces mexicanas el prospecto número 1 es el quarterback Fernando Mendoza, con ascendencia cubana pero nacido en Boston hace 22 años.