Perspectivas de la producción, consumo y comercio de la carne de res

La carne de res es un alimento importante en la dieta de la población, ya que constituye una excelente fuente de proteína animal de alta calidad. A nivel mundial, la producción de carne de bovino ha logrado cubrir las necesidades del consumo; sin embargo, desde 2018, con excepción de 2022, el ritmo de crecimiento de la producción ha sido inferior al del consumo.

En 2024, el consumo de carne de res registró un incremento de 3.1%, mientras que la producción aumentó 2.8%; sin embargo, para 2025 se prevé una contracción de 0.2% en la producción y un crecimiento moderado de 0.3% en el consumo según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Durante la última década, la producción mundial de carne de bovino mostró un crecimiento promedio anual de 0.8%, alcanzando en 2024 un máximo histórico de 61.7 millones de toneladas. Sin embargo, para 2025, USDA proyectó una ligera disminución de 0.2% en la producción global.

En 2024, los cinco principales productores de carne de res concentraron el 70% de la producción mundial: Estados Unidos, 19.9%, Brasil, 19.2%, China, 12.6%, la Unión Europea, 10.8% e India con 7.4 por ciento. México se posicionó en el octavo lugar, aportando el 3.7% del total mundial.

Para 2025, se proyecta una reducción en la producción en la mayoría de estos países, excepto Brasil, que mantiene expectativas de crecimiento.

Se estima que la producción en Estados Unidos disminuirá en 1.1% en 2025, proyectándose 12.16 millones de toneladas, lo que representaría el nivel más bajo en los últimos siete años.

Esta reducción se atribuye principalmente a una menor cantidad de novillos y vaquillas procesados, derivada de la desaceleración en el sacrificio de ganado de engorda. Además, la escasez de ganado de engorda se ha visto agravada por la prohibición de importación de ganado vivo precedente o en tránsito desde México, vigente desde el 11 de mayo de 2025.

También se prevén reducciones en la producción en Argentina, la Unión Europea y en China. No obstante, dichas disminuciones podrían ser parcialmente compensadas por los incrementos esperados en India, Brasil, Australia y México.

Para el periodo de 2024-2033, la OCDE y la FAO estiman que la producción mundial de carne de vacuno crecerá a una tasa promedio anual de 1.1 por ciento. Este crecimiento se atribuye, principalmente, a las mejoras genéticas y a los avances en el manejo del ganado, que se espera impulsen la producción en el mediano plazo.

Por su parte, el consumo mundial de carne de bovino registró un crecimiento promedio anual de 0.9% durante la última década, esto es, 0.1 puntos porcentuales mayor que el crecimiento de la producción. En 2024 se alcanzó un volumen máximo histórico de consumo de carne de res, con 60.1 millones de toneladas. Las proyecciones para 2025 sugieren una moderación en la demanda de este producto cárnico.

Los principales productores de carne de bovino también se encuentran entre los mayores consumidores a nivel mundial. En 2024, Estados Unidos lideró el consumo con 21.7%, seguido de China con 19.2%. Le siguieron Brasil (13.8%), Unión Europea (10.6%) e India (5.1%). México, de acuerdo con USDA, consumió 2.2 mdt, lo que representó el 2.8% del consumo mundial y lo ubicó en la séptima posición entre los principales consumidores.

Se prevé que el consumo mundial de este tipo de carne se mantenga en aumento durante la próxima década. La OCDE y la FAO estimaron que el consumo crecerá en 11% entre 2024 y 2033. Este incremento se verá impulsado principalmente por los países de ingresos medios, que contribuirán significativamente al aumento de la demanda mundial.

Entre 2015 y 2024, las exportaciones de carne de res registraron un crecimiento promedio anual de 4.0%, excepto en 2020, cuando las exportaciones se redujeron ligeramente. En 2024, el 21.1% de la producción mundial de carne de res se destinó a la exportación, se comercializaron alrededor de 13 millones de toneladas, equivalentes en carne en canal. Para 2025, el USDA prevé que las exportaciones continúen aumentando, aunque de manera moderada.

En el último año, el 71.3% del volumen exportado de carne bovino en el mercado internacional provino de cinco países: Brasil (28.0%), Australia (14.6%), India (11.7%), Estados Unidos (10.5%) y Argentina (6.5%). En los primeros tres de éstos se prevén aumentos de sus ventas en 2025.

Por el contrario, las principales reducciones de las exportaciones se estiman para Estados Unidos y Argentina. México, con 301,000 toneladas exportadas, se posicionó en el décimo primer lugar y contribuyó con 2.3% de las exportaciones mundiales en 2024. Para 2025 se espera que los envíos de México crezcan en 4.7 por ciento.

Con respecto al comportamiento de los precios, la OCDE y la FAO prevén que los precios de la carne a mediano plazo, tras los altos precios de los últimos años, bajarán gradualmente tras la reducción de los costos del forraje y de la inflación general. Se estima que los precios regresarán gradualmente a sus niveles de tendencia a largo plazo, influenciados por los menores costos del forraje y las continuas mejoras de la productividad.

*Gilberto Gallegos Cedillo es especialista en la Subdirección de Análisis del Sector en FIRA. La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.