Capacidad de generación eólica crecerá 50% al 2030: Amdee

La Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) calcula que se añadirán por lo menos 3,900 megawatts adicionales de capacidad de generación eléctrica mediante esta tecnología al sistema eléctrico nacional al 2030.

Esto es casi 50% de lo que se ha instalado en 20 años en el país y se debe a la implementación acelerada de desarrollo de proyectos que ha destrabado el gobierno en convocatorias.

“Estamos hablando de casi cuatro gigas. Si sólo sumamos, por ejemplo, los datos de la primera convocatoria de privados, se designaron alrededor de 900 megawatts, y en esta segunda para contratos mixtos, nuestra información habla de alrededor de 3 gigas. Son nuevas inversiones”, dijo Mauricio Herrera, director adjunto de la Amdee.

En la inauguración de la exposición “Mi vida y el viento” en la estación Buenavista del Tren Suburbano de la Ciudad de México, el empresario explicó que esto supone una inversión de casi 5,000 millones de dólares en 14 nuevos parques que se construirán principalmente en Tamaulipas en los próximos años.

La nueva infraestructura consiste en proyectos que arrancarán desde cero porque aunque cuentan con avances como estudios ambientales o de impacto social, así como permisos de distintos organismos en algunos casos, su financiamiento, diseño y construcción comenzará este año, dijo.

En todos los planes, los parques contarán con su propio sistema de almacenamiento en baterías, capaces de guardar como mínimo 30% de la capacidad de cada instalación, o hasta cuatro horas de funcionamiento sin conexión, según la Amdee.

En la actualidad, México tiene 8,100 megawatts instalados de energía eólica e inversiones por unos 9,000 millones de dólares, por lo que la nueva capacidad que prácticamente está confirmada implica noticias muy importantes para el sector.

“Ahora sería un impulso muy fuerte, estamos hablando, si se da en estos próximos tres años, estamos hablando de una inversión muy fuerte”, aseguró Herrera. Este cálculo no incluye todavía la capacidad de nuevos parques que se espera detonar en próximos procesos del gobierno y que según analistas serán por lo menos otras cuatro convocatorias para contratos mixtos en asociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y permisos para proyectos prioritarios de privados. “En términos generales para el sector eólico entendemos que superamos la meta de 2.6 gigawatts que se habían establecido”, aseguró Mauricio Herrera.

El empresario reconoció que hace falta información pública de cómo van los procesos que ha llevado a cabo el gobierno, aunque con lo que se difunde en las convocatorias alcanza para conocer a grandes rasgos los resultados de los procesos pero todavía hace hace falta el nivel de detalles específico.

Por ejemplo, en la elección de los 37 proyectos del primer concurso de contratos mixtos con la CFE, todavía no hay una conclusión de las adjudicaciones porque se postergó hasta el 3 de julio la presentación de garantías de seriedad sin que exista modificación para la fecha de firma de contratos.

Los nuevos proyectos eólicos promovidos a finales del 2025 y en lo que va de este 2026 representan la reactivación de los grandes proyectos de generación de esta tecnología, luego de que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pusiera pausa al crecimiento de la capacidad de energías intermitentes.

Cultura eólica

Este lunes, la Amdee en colaboración con Ferrocarriles Suburbanos, inauguró la tercera edición de la exposición fotográfica “Mi Vida y el Viento” en el Centro Cultural del Tren Suburbano, ubicado en la estación Buenavista de la Ciudad de México.

La exposición reúne una selección de imágenes captadas por habitantes, fotógrafos y participantes de distintas partes del país, quienes documentan la relación cotidiana entre comunidades, territorio y energía del viento.

“México vive un momento importante para el sector eléctrico. La demanda de electricidad seguirá creciendo en los próximos lustros impulsada por el desarrollo industrial, la relocalización de cadenas productivas, la digitalización de la economía, la expansión de los centros de datos y nuevas inversiones estratégicas en distintas regiones del país. Asimismo, los nuevos esquemas de colaboración entre la CFE y la iniciativa privada representan una señal positiva para el sector. Reflejan una visión de planeación de largo plazo y abren una ruta para incorporar nueva capacidad eléctrica bajo criterios de orden, confiabilidad y fortalecimiento del SEN”. señaló Mauricio Herrera.