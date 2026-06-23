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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 23 de junio del 2026.

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Redacción El Economista

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El INE, el TEPJF y la Secretaría de las Mujeres alertaron sobre posibles retrocesos en la paridad municipal tras analizar reformas locales en Guerrero, Chihuahua, Hidalgo y Guanajuato. En el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, Guadalupe Taddei advirtió que el 42% de las quejas por violencia de género en el pasado proceso federal ocurrieron en entornos digitales. Ante los comicios de 2027, las instituciones urgieron a blindar la paridad horizontal y vertical en los ayuntamientos.

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