Carrusel

El INE, el TEPJF y la Secretaría de las Mujeres alertaron sobre posibles retrocesos en la paridad municipal tras analizar reformas locales en Guerrero, Chihuahua, Hidalgo y Guanajuato. En el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, Guadalupe Taddei advirtió que el 42% de las quejas por violencia de género en el pasado proceso federal ocurrieron en entornos digitales. Ante los comicios de 2027, las instituciones urgieron a blindar la paridad horizontal y vertical en los ayuntamientos.