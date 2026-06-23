Crecimiento económico; persisten las dudas

Entre los analistas privados persisten las dudas respecto de un eventual repunte del crecimiento económico.

De hecho, continúan registrándose revisiones a la baja de los pronósticos para el cierre de año.

En la víspera, los analistas encuestados periódicamente por Citi México registraron a la baja su proyección desde 1.2 a 1.1 por ciento.

Las estimaciones de los participantes se ubican en un rango de entre 0.5%, el más bajo; hasta el 1.5%, el más alto.

En días pasados, BBVA Research recortó su previsión de crecimiento para México a 1.2% en 2026, desde el 1.8% previo.

Señaló que la debilidad de la inversión, el menor dinamismo del consumo y la cautela empresarial, frenan a la economía.

De acuerdo con el diagnóstico del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado (CEESP), el recorte de expectativas de crecimiento revela que la incertidumbre está inhibiendo la inversión.

El organismo destacó que uno de los aspectos más preocupantes es el deterioro de la inversión, y particularmente de la economía en general.

Ambos casos, se explican por la elevada incertidumbre.

Entre los factores internos destacan el débil Estado de Derecho y problemas de inseguridad pública.

Entre los factores externos están los temas relacionados con el comercio exterior y la ratificación del T-MEC.

Durante el primer trimestre del año, la inversión privada se contrajo 3.5% respecto al trimestre previo y 4.5% en comparación anual, lo que implica que permanece en terreno negativo prácticamente desde finales de 2024.

La inversión es uno de los motores más importantes del crecimiento económico. Y a la fecha, registra debilidad.

El otro motor de relevancia es el consumo privado. Y en este, tampoco hay buenas noticias.

ATONÍA EN EL CONSUMO: BBVA

Atonía es el calificativo con el que define el banco más grande de México, BBVA, el comportamiento del consumo en México al cierre del mes de marzode este 2026.

De acuerdo con el Indicador de Consumo Big Data BBVA Research, el consumo privado registró un crecimiento de 0.4% (mes contra mes) real, su primera variación positiva desde el mes de octubre.

Aunque el dato es positivo, advierte el equipo de análisis económico del banco, la mejora aún es incipiente y no permite confirmar un cambio de tendencia.

Prevé que el mayor gasto de las familias por la Copa del Mundo, tendrá un efecto positivo sobre el gasto privado, pero será temporal.

Y proyecta que la debilidad subyacente de la demanda interna persistirá en la segunda mitad del año, ante el lento crecimiento de la masa salarial real, y el contexto de prolongada incertidumbre.

El Indicador de Consumo Big Data, construido a partir del gasto realizado en Terminales Punto de Venta (TPVs) de la propia institución, incluye las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito, además de las compras físicas y virtuales.

Lo que refleja este indicador es que el consumo privado en México mostró una ligera mejoría en mayo respecto a abril, pero todavía dentro de un entorno de debilidad general.

El motor más importante de la economía se mantiene en una tendencia de debilitamiento.

El dato es preocupante en un contexto de debilidad general de la economía. Veremos.

SÍ AL “TESORITO” PETROLERO: CSP

El gobierno de Claudia Sheinbaum sí irá por el petróleo en aguas profundas. El famoso “tesorito” como se le conoció en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El mismo que rechazó el expresidente Andrés Manuel López Obrador porque desde su punto de vista era un pretexto para privatizar a Pemex y entregar los recursos a las empresas trasnacionales.

Aunque nunca dijo nunca, López Obrador, canceló las rondas petroleras y priorizó la exploración y explotación en tierra y aguas someras.

Ahora, el gobierno de Sheinbaum, quien ya dio el primer paso para avanzar en el uso del fracking, técnica estigmatizada y casi prohibida por su antecesor, ahora está a punto de firmar un acuerdo con Petrobras para cooperar en proyectos de hidrocarburos en aguas profundas.

No se hará mediante una convocatoria y licitación pública a través de rondas petroleras que convoquen a empresas internacionales; se hará directamente con la petrolera de un país “amigo”, que ciertamente tiene experiencia y tecnología, en aguas profundas.