Operación casino, follow the money: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum decidió adoptar la estrategia que sintetiza la frase “sigue el dinero” (en inglés, follow the money).

Con el enunciado se entiende que a través del trabajo de inteligencia y análisis se logra desentrañar los entramados financieros que derivan en actividades criminales y de lavado de dinero.

La Jefa del Ejecutivo instruyó a los responsables del gabinete de seguridad, las autoridades de Hacienda, incluídas la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal, para dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero.

Los antecedentes

No es pública la fecha en la que se iniciaron las investigaciones.

Pero podría haber ocurrido a partir de que la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció públicamente presuntas operaciones de lavado de dinero de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa, el pasado 25 de junio del año en curso.

Aunque el discurso oficial asegura que la estrategia para combatir al crimen, persiguiendo sus recursos, inició con el comienzo de la actual administración.

Más allá de la fecha precisa, además del potencial y real impacto en el sistema financiero mexicano, con tal acusación no comprobada por parte del Tesoro, quedó claro que el gobierno mexicano tenía que ponerse en acción para enfrentar al crimen organizado desde el plano económico-financiero.

A los certeros y efectivos golpes a los grupos criminales, a través de su combate físico, el gobierno mexicano tenía que agregar, el perfil de inteligencia financiera, que lleva a la identificación y enfrentamiento del lavado de dinero.

El lavado de dinero ha sido colocado en el centro de la estrategia del presidente Donald Trump en su campaña en contra del ilícito negocio del fentanilo y en general de las drogas y los grupos criminales.

Para el gobierno mexicano no podía pasar inadvertido ese propósito del vecino del norte.

También coinciden los tiempos del relevo en la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, que con Pablo Gómez tuvo mucha presencia mediática y escasos resultados tangibles; y la llegada de Omar Reyes Colmenares con un perfil mucho más discreto y experiencia en inteligencia financiera, además de su cercanía al zar de la seguridad federal.

El hecho es que las investigaciones se iniciaron hace varios meses según la propia presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfusch.

Los hechos

No se ha mencionado el nombre del primer esfuerzo, que bien podría denominarse Operación Casino.

Con ésta, se identificó y bloqueó a 13 casinos o establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales.

La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.

Los avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con FinCEN y OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero. Además, contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI.

Todo apunta a que el gobierno mexicano está iniciando una nueva senda en el combate al crimen organizado.

Ya hacía falta que se hiciera algo así.

La información, el cruce interinstitucional de la misma, la coordinación de las diferentes dependencias gubernamentales y sobre todo, la voluntad política, seguramente llevará a golpes mucho más contundentes que la confrontación física.

La batalla contra el crimen organizado debe impactar en donde más les duele: su fortaleza económica. Al tiempo.