Top 10 de los estrenos más esperados de 2026 en el cine

El año 2026 se perfila como uno de los más emocionantes en la industria cinematográfica, con una mezcla de secuelas esperadas, nuevas sagas y adaptaciones de franquicias amadas por varias generaciones. Desde superhéroes hasta clásicos animados y aventuras espaciales, habrá una cartelera repleta de títulos que prometen llenar las salas de cine.

Con producciones de grandes estudios como Marvel, Disney, Warner Bros. y Universal, las expectativas están al máximo para ver cómo estos estrenos dominan la taquilla mundial y el gusto del público joven y adulto.

Lista de los 10 estrenos más esperados

Aquí te dejamos los 10 estrenos más esperados para 2026:

1. El diablo viste a la moda 2

Estreno : 1 de mayo de 2026.

Miranda Priestly regresa junto a Andy y Emily en esta secuela, donde se unirán para conseguir una campaña publicitaria que podría salvar a la revista.

2. Supergirl: Woman of Tomorrow

Estreno : 26 de junio de 2026.

Una reinvención del personaje de DC con una historia más compleja y visualmente espectacular.

3. Super Mario Galaxy: La Película

Estreno : 3 de abril de 2026

Aventura animada basada en el universo de Mario, con Mario, Luigi y Peach explorando nuevas galaxias y enfrentando a Bowser Jr.

4. Avengers: Doomsday

Estreno : 18 de diciembre de 2026.

La nueva entrega de Marvel presenta una épica batalla con la participación de personajes clásicos del MCU.

5. Dune: Parte 3

Estreno : 18 de diciembre de 2026.

Con Denis Villeneuve de regreso, la saga épica termina su trilogía en un ambiente fascinante de ciencia ficción.

6. Toy Story 5

Estreno : 19 de junio de 2026.

Woody, Buzz y compañía regresan en la quinta entrega de esta franquicia animada que ha marcado a varias generaciones.

7. Masters of the Universe

Estreno : 5 de junio de 2026.

He-Man vuelve en esta adaptación cinematográfica live action con un elenco internacional.

8. Shrek 5

Estreno : 1 de julio de 2026.

El ogro más querido vuelve a la pantalla grande después de 16 años, con voces clásicas y nuevas aventuras.

9. Spider-Man: Brand New Day

Estreno : 31 de julio de 2026.

El héroe arácnido regresa con una nueva historia que amplía el universo de Spider-Man tras los eventos previos.

10. Cumbres borrascosas

Estreno : 14 de febrero de 2026

Será una nueva adaptación del clásico literario de amor imposible, tragedias y vínculos destructivos, a cargo de Emerald Fennell , con las actuaciones de Margot Robbie y Jacob Elordi.