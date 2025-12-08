La fabricante de chips para inteligencia artificial NVIDIA, podrá exportar sus GPUs para el desarrollo de la IA, principalmente aquellos que tienen un rezago tecnológico de alrededor de 18 meses frente a sus productos más nuevos, reportó el portal de internet Semafor.

La medida abriría la puerta a que NVIDIA comercialice en el gigante asiático sus chips denominados H200, que fueron bloqueados junto a otros insumos tecnológicos por parte de la Casa Blanca.

Las acciones de NVIDIA subieron 1.72% en la sesión del lunes en el mercado estadounidense Nasdaq, mientras que en México subieron 2.2% en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Trump dijo que el acuerdo fue gracias a él.

Chipotle Mexican Grill anunció el lunes que su junta directiva aprobó recompras adicionales de acciones por un valor de 1,800 millones de dólares.

Con esta última autorización, la compañía contaba con 1,850 millones de dólares restantes en su programa de recompra de acciones al 5 de diciembre, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La compañía indicó que, si bien históricamente su junta directiva ha aprobado recompras de acciones trimestralmente, ahora pretende autorizar recompras de acciones por un monto mayor para cubrir varios trimestres.

La compañía informó que, hasta el 5 de diciembre, había recomprado acciones por un valor de 2,300 millones de dólares este año.

Pinterest se enfrenta a un mayor riesgo de inteligencia artificial y podría perder cuota de mercado frente a la competencia a medida que la industria de la publicidad digital continúa adoptando la IA, según informó Wedbush Securities en una nota el lunes.

La previsión de crecimiento de los ingresos de la compañía para el cuarto trimestre se sitúa 100 puntos básicos por debajo de las expectativas iniciales y refleja un rango de resultados menos positivo para su plataforma, lastrada por los aranceles y la incertidumbre macroeconómica, según la firma de inversión.

Los inversionistas también están preocupados por la creciente adopción por parte de los consumidores de herramientas de comercio electrónico competidoras, según los analistas, señalando que los anunciantes se están moviendo hacia los principales canales donde la IA impulsa las ventas y la interacción.

Los que están celebrando ya un siglo de vida en México son los de Ingredion, una empresa que pasó de ser un proveedor de ingredientes en el país, a convertirse en un socio estratégico para la industria alimentaria y otros sectores en México y Latinoamérica.

Ingredion se caracteriza por liderar iniciativas sustentables, tal como el desarrollo de recubrimientos de almidón modificado para empaques libres de Sustancias Perfluoroalquiladas y Polifluoroalquiladas (PFAS por sus siglas en inglés).

Ingredion tiene un portafolio con más de 950 soluciones e ingredientes funcionales, asequibles y sustentables.

