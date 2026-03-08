El nuevo ciclo debe integrar crecimiento y sostenibilidad

Durante mucho tiempo hablamos de crecimiento y de sustentabilidad como si fueran agendas distintas. La economía avanzaba por un carril y el clima por otro. Esa separación pudo parecer funcional en el pasado. Hace tiempo que dejó de ser realista.

La economía no está desconectada del mundo físico que la sostiene.

El nuevo ciclo exige integrar desarrollo, energía y sustentabilidad en un mismo sistema. No como consigna ambiental, sino como reconocimiento estructural. El crecimiento depende de energía. La energía depende de infraestructura. La infraestructura depende de financiamiento. Y todo ello depende de estabilidad física y climática.

Realismo económico también significa aceptar límites. No solo financieros o regulatorios, sino energéticos y materiales. Ignorarlos no acelera el crecimiento; lo vuelve frágil. Incorporarlos en el diseño lo vuelve más estable, más sostenible.

La transición energética ya no es un debate ideológico. Es una cuestión de competitividad. El costo de producir, atraer inversión o integrarse a cadenas globales depende cada vez más de la estabilidad del suministro eléctrico y de estándares ambientales que ya forman parte de las decisiones de mercado.

La digitalización intensifica esta realidad. Centros de datos, inteligencia artificial y automatización elevan la demanda energética de manera estructural. La infraestructura digital descansa sobre redes físicas que deben ser confiables y resilientes. No hay digitalización sostenible sin energía sostenible.

El desarrollo productivo del próximo ciclo será intensivo en el procesamiento de datos y la electricidad. Aunque poco tradicional sostengo que esto convierte la resiliencia energética y climática en una variable de impacto macroeconómico. Fenómenos extremos afectan infraestructura, seguros, logística y precios. El riesgo físico y el riesgo de transición ya forman parte de la evaluación financiera. No son escenarios lejanos; estos factores ya inciden en el costo de capital y en la asignación de recursos.

La sostenibilidad, entendida así, no es reputación. Es estabilidad.

Aquí el papel del sistema financiero es determinante. Integrar crecimiento y sostenibilidad no ocurre por inercia. Requiere estructuras que alineen incentivos, distribuyan riesgos y ordenen flujos en el tiempo. El capital de largo plazo evalúa estabilidad energética, resiliencia física y consistencia regulatoria antes de comprometerse. Cuando esos elementos están presentes, el financiamiento fluye con mayor certidumbre. Cuando faltan, el costo del capital aumenta o algunas veces inclusive se retrae.

El sistema financiero no solo asigna recursos; define horizontes temporales. Al incorporar criterios de sostenibilidad en la estructuración de proyectos, no impone una agenda externa. Reduce riesgos acumulados. Identifica activos vulnerables, valora la eficiencia energética y premia la resiliencia. Esa disciplina contribuye a que el crecimiento sea menos volátil y más duradero.

Fortalecer infraestructura energética, diversificar fuentes y mejorar eficiencia no solo reduce emisiones. Reduce exposición a shocks de diversos tipos. Invertir en infraestructura resiliente no solo protege activos físicos, sino que también protege flujos futuros. Integrar sustentabilidad en la arquitectura financiera no solo amplía el acceso a fondos especializados. Consolida la estabilidad sistémica de la estructura económica.

Crecer y sostenerse ya no son metas separadas. Son parte del mismo sistema.

La competitividad del nuevo ciclo dependerá de la capacidad de integrar infraestructura física y digital, energía confiable, financiamiento estructurado y resiliencia climática dentro de un sistema coherente. Las economías que logren esa integración tendrán mayor estabilidad y menor volatilidad. Donde esa coherencia sea parcial, las tensiones tenderán a acumularse.

La historia económica muestra que los ciclos más sólidos son aquellos que reconocen sus restricciones y las incorporan en su diseño. El realismo económico no limita la inversión, por el contrario, la vuelve viable.

El nuevo ciclo no debe ser un dilema entre crecer o ser sostenible. El desafío es integrar ambos objetivos en el mismo sistema económico, y el papel que desempeñe el sector financiero resultará clave.

La sostenibilidad es estabilidad en el tiempo.