Morena: vacunada contra la alternancia

El pasado lunes, en Radio Fórmula, planteó Eduardo Ruiz Healy pertinente interrogante. Se preguntó por cuántos años gobernará Morena, pertinente, porque hay muchos que han sido alentados por las alternancias Sudamérica.

Aun así, valdría recordar que el año pasado José Antonio Katz derrotó al izquierdista Gabriel Boric, y este año, aunque por estrecho margen, fueron derrotados dos gobiernos de izquierda. En Perú por Keiko Fujimori y en Colombia por Abelardo de la Espriella.

El problema es que en todas las alternancias de Sudamérica se jugó sin cambiar las reglas electorales. Aquí, gracias a que, con innegable talento el expresidente López Obrador en cinco años cambió las reglas constitucionales y el régimen político, se aseguró que Morena no pierda. La vacunó contra la alternancia.

Litiomex: ¿espejismo o visionaria política?

El 18 de febrero se creó la empresa estatal Litiomex, con cuya creación de nacionalizaron los yacimientos de litio que hay en Estados del norte del país, pero, dice la empresa estadunidense Honeywell, el decreto que la creó le cerró la puerta a la inversión privada.

Impresionado por los logros de Chile, el gobierno mexicano no tomó en cuenta que la nación sudamericana tiene enormes yacimientos de litio y que, a diferencia de México, no están en terrenos arcillosos, lo que hace que aquí sea infinitamente más caro explorar.

El Gobierno actual ha reconocido que, de alguna manera la creación de Litiomex es visionaria; pero olvidó que en Chile los yacimientos estaban nacionalizados desde la era de Pinochet, al tiempo que advierte que hay tecnología para explotar litio en terrenos arcillosos, pero que, por ahora, son un espejismo, por su inviabilidad económica.

Ariadna Montiel, camina sobre papel arroz

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional del partido en el Poder, se lanzó contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, como respuesta a la exigencia electorera de la mandataria norteña de que el Gobierno entregue a Rubén Rocha Moya a Estados Unidos.

Sin embargo, al menos según la apreciación de quien esto escribe, erró al responder con argumentos que, en estricto rigor, se remontan al enjuiciado Genaro García Luna, quien fuera titular de seguridad durante el sexenio calderonista.

¿Por qué no usar los conceptos del discurso presidencial de que Rocha Moya no puede ser extraditado porque la solicitud estadunidense no está respaldada con pruebas suficientes? ¿Qué necesidad de que su respuesta de la impresión de fuerte vínculo de la IV-T con el sinaloense?

NOTAS EN REMOLINO

Las necesidades electorales explican el respaldo a los mandarines, antes perredistas, hoy morenistas, que hace muchos años controlan la política en Michoacán y les facilita bloquear a Grecia Reyesca, alcaldesa de Uruapan, contender por la gubernatura … Pedro Haces, líder sindical aliado de Morena, encabezará en la Cámara de Diputados la comisión que dará seguimiento a las pláticas del T-MEC …En un parpadeo, lo electorero forzará a que, en casos excepcionales, se ignoren las reglas presidenciales de nepotismo … Ha fallecido Alan Greenspan, quien fuera presidente de la FED y que, por primer vez en casi un siglo, hizo al Gobierno de Estados Unidos accionista mayoritario de los bancos e instituciones financieras más grandes del mundo … Aristóteles advierte la vigencia milenaria de un axioma político: “No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico …