Vivienda vertical, prioridad para desarrolladores en Puebla por déficit de tierras

Puebla, Pue. Para los desarrolladores de vivienda, la oferta vertical se ha convertido en una prioridad en los últimos seis años, debido a la poca disponibilidad de tierras, aunque los precios de construcción se elevaron 30%.

Lo anterior, dijo Carolina León Soriano, presidenta de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (Adagi).

A su vez, comentó que los departamentos más baratos oscilan en 900,000 pesos, debido a que se hacen menos sobre todo en la Angelópolis.

Indicó que las familias de ingresos bajos están buscando casas de interés social, que oscilen entre los 500,000 y 600,000 pesos, ya juntando créditos Infonavit de dos personas, pero el déficit de tierras no permite hacer oferta de menos costo.

Puntualizó que sólo en el municipio de Puebla, el déficit de vivienda social afecta a 180,000 personas aproximadamente.

Dijo que, si las autoridades contribuyeran a generar ese banco de tierras, desde luego los desarrolladores se comprometería en hacer más vivienda social y no apostar por proyectos más rentables.

Certidumbre en tierras

Reiteró que los desarrolladores necesitan certidumbre en cuanto a la disponibilidad de tierras para hacer una planeación de mediano plazo, aunque el modelo de vivienda a construir será de tipo vertical y no de fraccionamientos para sacar el mayor provecho al espacio.

Mencionó que los terrenos identificados se encuentran en la zona metropolitana, porque aquí se concentra el 70% de la actividad de las vivienderas, debido a que los trabajadores con créditos quieren aplicarlo en municipios como San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Amozoc y Cuautlancingo, pegados a la angelópolis, ya que los parques industriales se encuentran en esas localidades.

“Necesitamos que la autoridad sea coadyuvante, tal como ocurre en otros estados para que el valor de la tierra se homogenice y, ello, beneficie a las familias que están buscando tener una casa mediante sus créditos del Infonavit”, insistió.

León Soriano admitió que, para los agentes de bienes raíces es importante que la oferta de departamentos sea acorde al panorama económico, porque de lo contrario se hará difícil su colocación, porque no todos pueden pagar precios altos.

Indicó que en reuniones con los constructores han comentado la difícil situación de hacer casas o departamentos que estén al alcance de familias poblanas.