Airbus inspeccionará 16 aviones A380 por posibles fisuras en las alas

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha ordenado la inspección de 16 Airbus A380, cinco de ellos con carácter urgente, tras hallar grietas en la estructura de las alas de un avión, confirmó este martes el fabricante aeronáutico.

De estos 16 aviones, 15 son operados por la aerolínea Emirates y uno por la australiana Qantas, precisó un portavoz de Airbus.

Cinco aviones de Emirates deben ser revisados de inmediato a partir del miércoles y antes de su próximo vuelo.

Emirates, con sede en Dubái, es el mayor cliente de Airbus para los A380, con una flota de más de un centenar de estos aviones de largo recorrido.

Se han descubierto grietas en un aparato "que pueden comprometer la integridad estructural del ala" durante las inspecciones ordenadas por la EASA en diciembre de 2025, precisó el fabricante europeo de aviones.

Todos los A380 "con el mismo historial" de producción han sido identificados y Airbus llevará a cabo inspecciones inmediatas en cinco aparatos.

El fabricante determinará con la EASA si es necesario llevar a cabo reparaciones, precisó el portavoz de Airbus.

Los otros once aparatos pueden ser inspeccionados más tarde, pero antes de su decimotercer vuelo.