Inversiones en transporte público por el Mundial 2026 deben integrarse a planes estratégicos: CIEP

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destacó que si bien las inversiones en transporte público realizadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey con motivo del Mundial 2026 son un avance, el reto es integrarlas a planes estratégicos de largo plazo para que los beneficios no sean sólo para visitantes en el periodo mundialista.

“Si bien los proyectos de transporte de las ciudades sede del Mundial 2026 representan un avance para el derecho a la movilidad, no tienen que ser proyectos aislados, sino que tienen que formar parte de un plan estratégico que permita que se garantice el derecho a la movilidad más allá del periodo mundialista”, explicó el CIEP.

En una investigación propia, el CIEP recordó que en el marco del Mundial, los tres estados sede (Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León) invirtieron en proyectos de transporte público que buscan, por un lado, facilitar el transporte de las personas visitantes y, por otro, garantizar el derecho a la movilidad de su población más allá del periodo mundialista.

Los proyectos analizados por el CIEP son: en la Ciudad de México, la remodelación de la línea 1 del Tren Ligero, que conecta la terminal Tasqueña con la Alcaldía Xochimilco; en Jalisco, la línea 5 del Autobús de Tránsito Rápido que conecta el aeropuerto con el Área Metropolitana de Guadalajara, y en Nuevo León, las líneas 4 y 6 del Metrorrey.

Poca transparencia en presupuestos

La organización advirtió que los presupuestos asignados a estos proyectos tienen áreas de oportunidad en materia de transparencia.

En la Ciudad de México, por ejemplo, el reporte financiero del primer trimestre de 2026 del Fondo Mixto de Promoción Turística (Fomix) no permite desglosar con precisión el avance del gasto pagado directamente a la obra ferroviaria.

En Jalisco, el catálogo de programas de inversión pública omitió transparentar de forma explícita el proyecto de la Línea 5 en las cuentas públicas desde que se aprobó el proyecto en 2022.

Finalmente, aunque en Nuevo León la obra tiene un avance financiero de 71.5% respecto a su plan multianual, persisten variaciones con subejercicios superiores a 57% en 2023 y 2024, seguidos de un sobreejercicio de 79.9% en 2025, además de que no cuentan con mecanismos que expliquen estos movimientos a la ciudadanía.

Beneficios no deben ser solo para turistas extranjeros

El CIEP indicó que la elaboración de eventos deportivos de gran escala puede fomentar la inversión pública, aunque advirtió que el Estado no puede permitir que los beneficios de esas inversiones sean sólo para las personas visitantes durante el periodo de dicho evento.

En ese sentido, insistió en que la ejecución de los proyectos analizados, pese a que fueron potenciados por la celebración del Mundial, tiene que formar parte de una visión de largo plazo que garantice el derecho a la movilidad en las principales áreas metropolitanas del país.

“Los proyectos no deben de ser sucesos aislados, sino que deben formar parte de un plan estratégico que contemple la construcción de mayores líneas de transporte masivo que conecten varios puntos de la ciudad.

“El beneficio que proponen los diferentes proyectos analizados no sólo deben ser para las personas visitantes durante el periodo mundialista, tienen que ser el comienzo de la integración de un sistema de transporte público más moderno, eficiente e inclusivo para todas y todos”, concluyó la organización.