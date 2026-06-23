México vs. República Checa: Cierres, transporte y rutas alternas por operativo última milla en CDMX

Este miércoles 24 de junio, la Selección Mexicana disputará su tercer partido de la Fase de Grupos de la Copa Mundial 2026 contra República Checa en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) a las 7 pm. Para garantizar la seguridad y el orden, el Gobierno de la Ciudad de México implementará el operativo última milla.

Este polígono de seguridad alrededor del recinto aplica restricciones vehiculares temporales y graduales. Las autoridades capitalinas iniciarán los cierres parciales a las 09:00 am (10 horas antes del partido entre México y República Checa) y el cierre total a la 1 pm. La reapertura vial se realizará paulatinamente tras el término del encuentro.

Para este dispositivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará 7,500 elementos de la Policía, apoyados por 720 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Su objetivo es ordenar el flujo peatonal, garantizar el arribo de la afición, agilizar el transporte público y asegurar la accesibilidad de los residentes de la zona.

Cierres y alternativas viales

El perímetro restringido para automóviles no autorizados quedará delimitado por:

Al norte: Av. Santa Úrsula.

Al sur: Circuito Azteca y Anillo Periférico.

Al poniente: Av. del Imán y Gran Sur.

Al oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Av. de las Torres.

Aun que para este partido, las autoridades no indicaron alternativas viales, para la implementación del operativo en ocasiones anteriores habían sugerido:

Av. División del Norte: Para flujos hacia el norte y oriente.

Avenida Aztecas: Como ruta hacia el poniente.

Carriles centrales de Anillo Periférico: Para circular hacia el sur.

Filtros de acceso al polígono última milla

El ingreso vehicular y peatonal a la última milla estará restringido exclusivamente a:

Personas que se desplacen a pie y tengan boleto válido para el partido.

para el partido. Residentes que acrediten su domicilio dentro de la zona .

. Vehículos con acreditación para ingresar al Estadio.

Vehículos de recidentes con el código QR emitido por la Alcaldía Coyoacán.

con el emitido por la Alcaldía Coyoacán. Vehículos de emergencia como ambulancias, patrullas y unidades de bomberos.

Filtros del Estadio: Objetos permitidos y prohibidos

Si conseguiste boleto para el partido México-República Checa del Mundial 2026, las autoridades dieron a conocer la lista de artículos con los que se regulará el ingreso de los aficionados.

Artículos prohibidos: Armas, objetos punzocortantes, herramientas, sustancias peligrosas, drogas, alcohol, botellas, latas, termos, alimentos externos, maletas voluminosas, banderas o mantas monumentales (o con mensajes ofensivos/políticos), palos, astas y bastones para selfie.

Además, para esta ocasión, las autoridades agregaron que no se puede ingresar con bengalas, pirotecnia y artículos similares y advirtieron que quienes porten estos objetos deberán entregarlos al personal de seguridad; en caso contrario, no podrán ingresar al Estadio.

• Artículos permitidos: Boleto válido (físico o digital), cámara fotográfica personal (no profesional), lentes de sol, gorras, protector solar, bolsas pequeñas transparentes, medicamentos (con receta médica) y artículos/alimentos para bebé.

Plan de movilidad y rutas especiales: ¿Cómo llegar al Estadio?

Toda la red de traslados especiales estará activa desde la 1:00 pm, coordinada con la apertura de puertas del estadio a las 3:00 pm. El servicio se mantendrá disponible hasta trasladar al último usuario de la zona.

Rutas Especiales de Conexión (Hacia el Estadio)

Para facilitar la llegada de los aficionados al Estadio Ciudad de México, se implementará un servicio de autobuses de apoyo de la Red de Movilidad Integrada (RTP, Trolebús y Metrobús). Estas rutas conectarán las principales líneas del Metro y Metrobús directo con los accesos periféricos del polígono última milla:

Desde Metro Línea 2 (Taxqueña): Se habilitará el Tren Ligero con un servicio directo y sin paradas intermedias hasta la estación Estadio Azteca, además de autobuses alternos de Trolebús y RTP con destino a Santa Úrsula, Santo Tomás y el CETRAM Huipulco.

(Taxqueña): Se habilitará el Tren Ligero con un servicio directo y sin paradas intermedias hasta la estación Estadio Azteca, además de autobuses alternos de y con destino a Santa Úrsula, Santo Tomás y el CETRAM Huipulco. Desde Metro Línea 3 (Universidad): Saldrán autobuses de apoyo de Trolebús directo hacia las zonas de Santa Úrsula y Santo Tomás.

(Universidad): Saldrán autobuses de apoyo de Trolebús directo hacia las zonas de Santa Úrsula y Santo Tomás. Desde Metrobús Línea 1 (Perisur): Operarán autobuses de apoyo de la Línea 12 que conectarán con Santa Úrsula y Santo Tomás.

(Perisur): Operarán autobuses de apoyo de la Línea 12 que conectarán con Santa Úrsula y Santo Tomás. Desde Metrobús Línea 4 (Aeropuerto T1 y T2 / Palacio de los Deportes): Se establecerá un circuito directo de autobuses hacia los puntos de Santa Úrsula y Santo Tomás.

(Aeropuerto T1 y T2 / Palacio de los Deportes): Se establecerá un circuito directo de autobuses hacia los puntos de Santa Úrsula y Santo Tomás. Desde Metrobús Línea 5 (Cañaverales): Estarán disponibles autobuses de apoyo con destino directo a Paseo de Acoxpa.

Estacionamientos remotos (Park and Ride - $500 MXN)

Los usuarios podrán estacionar sus vehículos particulares a partir de la 1:00 pm y abordar unidades de RTP (Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México) de viaje redondo hacia el CETRAM Huipulco desde: Auditorio, Santa Fe, Six Flags y Parque Ecológico Xochimilco.

Y Plaza Carso que llega al CETRAM Santa Úrsula.

Rutas Directas (RIDE - $350 MXN)

Servicios de transporte eléctrico con destino directo a las inmediaciones de Santa Úrsula y Santo Tomás saliendo de:

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec.

Ángel de la Independencia.

Palacio de los Deportes.

Estadio Olímpico Universitario.

Parque México.

San Jerónimo.

Los traslados se coordinarán mediante un sistema de mapas con códigos QR que no requieren internet. Para el pago de estos trayectos se requiere de la Tarjeta de Movilidad Integrada, adquirible en efectivo, vía App CDMX o MercadoPago.

Cabe recordar que es obligatorio contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada para el uso de toda la red de transporte público. Las autoridades exhortan a los usuarios a llevarla precargada; no obstante, para quienes no cuenten con plástico o saldo, habrá módulos especiales en los puntos de transbordo vendiendo tarjetas con saldo precargado.

Taxis de aplicación y Taxis CDMX

Para evitar congestión, se habilitaron 5 puntos exclusivos de ascenso y descenso fuera del polígono de cierre total (donde operarán taxis de la CDMX y vehículos de plataformas digitales):

Viaducto Tlalpan y Acoxpa.

Renato Leduc y Anillo Periférico.

Calzada Acoxpa y Pasaje Acoxpa.

Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán.

Calzada Acoxpa y División del Norte.

Sistemas de Bici y Scooters

Ecobici operará de forma habitual y los scooters autorizados funcionarán las 24 horas. Los corrales de resguardo y entrega autorizados son:

Para la llegada: Héroes del 47 (dirección sur), Anillo de Circunvalación (dirección sur) y el Kiosco de Viaducto Tlalpan.

Para la salida (desaforo): Sky Park, Los Multis (dirección norte) y el Corral de General Anaya (dirección norte).

Horario extendido de retorno

La Red de Movilidad Integrada extenderá su horario hasta la 01:00 de la mañana del jueves 25 de junio: