Las remesas enviadas desde Estados Unidos continúan desempeñando un papel clave para millones de familias mexicanas. En 2024, los envíos de dinero desde ese país sumaron 62,500 millones de dólares, equivalentes al 96.6% de todas las remesas recibidas en México.

Los migrantes y trabajadores mexicanos en los Estados Unidos ganan buena parte de este dinero y lo envían a sus hogares para ayudar a sus familiares a cubrir sus gastos cotidianos.

El costo de enviar dinero de Estados Unidos a México

El costo de una remesa depende de varios factores, entre ellos las comisiones del proveedor, el método de pago utilizado, el tipo de cambio y algunos impuestos aplicables.

De acuerdo con estimaciones de la Reserva Federal de Dallas, enviar 200 dólares desde Estados Unidos a México tiene un costo promedio cercano al 5% del monto transferido, aunque los servicios digitales suelen operar con tarifas de entre 2% y 5%.

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A esto se suma el nuevo impuesto federal del 1% que aplica a determinadas remesas financiadas con efectivo, giros postales o cheques de caja.

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), este gravamen aplica a determinados envíos financiados con efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos físicos similares.

Por lo general, estas transacciones sujetas a impuestos se hacen en un establecimiento comercial físico, mientras que las transacciones realizadas mediante una aplicación financiada con una tarjeta bancaria de los EE.UU. no están sujetas a este impuesto.

¿Afecta el tipo de cambio a las remesas?

Más allá de las comisiones, el tipo de cambio juega un papel determinante en la cantidad de dinero que finalmente recibe el beneficiario en México.

Por ejemplo, un envío de 500 dólares equivale a 8,500 pesos con un tipo de cambio de 17 pesos por dólar. Si el proveedor ofrece un tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar, el mismo envío se reduce a 8,375 pesos, es decir, 125 pesos menos antes de considerar cualquier comisión adicional.

Por esta razón, organismos como el Banco Mundial evalúan tanto las tarifas de envío como el margen aplicado al tipo de cambio al analizar el costo real de las remesas internacionales.

Servicios digitales ganan terreno: el caso de BOSS Money

Las plataformas digitales de envío de dinero continúan ganando popularidad para quienes quieran enviar dinero al extranjero. Estos servicios suelen mostrar de forma anticipada la comisión, el tipo de cambio aplicable, el método de pago y el monto estimado que recibirá el destinatario.

Un ejemplo es el caso de estudio de BOSS Money que, además, envía dinero a muchos otros países de América Latina como Guatemala, e incluso a países de otras regiones.

A medida que los envíos de dinero digital pasan a ser la opción estándar para enviar dinero de los EE.UU. a México, BOSS Money constituye un caso de estudio sobre cómo los proveedores basados en aplicaciones facilitan las transacciones entre ambos países.

Para dichos envíos de dinero, el remitente comienza con dólares (USD) y elige México como destino. Antes del envío, BOSS Money muestra la comisión, el tipo de cambio, el método de pago y el importe previsto en pesos.

Los destinatarios pueden recibir el dinero mediante un retiro de efectivo en ventanilla, un depósito bancario o directamente en su billetera móvil. Además, los primeros cinco envíos de dinero realizados con la aplicación de BOSS Money hacia México tienen una comisión de 0 dólares cuando el remitente paga con tarjeta de débito.

Comisiones de envío de BOOS Money frente a Wise y WorldRemit

La diferencia entre proveedores no depende únicamente de las comisiones cobradas.El costo final del envío de dinero depende también del método de pago, el método de recepción, el tipo de cambio y la cantidad final de pesos entregados. La siguiente tabla presenta una comparación de lo que se puede esperar con monos comunes de envío de dinero entre estos proveedores.'

La siguiente comparación muestra los montos recibidos en México con envíos de 200, 500 y 1,000 dólares, utilizando los tipos de cambio registrados por los proveedores el 11 de junio de 2026.

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¿Qué bancos de México reciben las remesas más rápido?

No existe una clasificación universal de los bancos mexicanos que son más rápidos para recibir remesas. La velocidad depende del proveedor, del banco o del socio de pago, del método de entrega, y de si el envío de dinero activa una revisión manual.

Los depósitos bancarios de BOSS Money a México suelen estar disponibles en cuestión de minutos, pero con otros proveedores podría no ser así. En cualquier caso, muchos proveedores permiten recibir los envíos en México mediante depósito bancario, retiro de efectivo y billetera móvil.

Recomendaciones para maximizar cada dólar que se envía a México

Para obtener más valor por cada dólar enviado, los remitentes deben comparar el total de pesos que se entregan al destinatario final, ya que las comisiones bajas no implican automáticamente que un proveedor sea el más barato.

El tipo de cambio y otros factores pueden hacer que el proveedor termine entregando menos pesos por dólar, incluso si sus comisiones son menores.

Un conversor rápido de dinero o una búsqueda de "dólar hoy México" puede ser útil para conocer el tipo de cambio actual, pero cada proveedor puede aplicar el suyo propio.

La comisión del proveedor, su tipo de cambio de USD a MXN y el pago final deben verificarse juntos en cada proveedor y bajo las mismas circunstancias: es decir, el mismo día, utilizando el mismo monto de envío, y eligiendo el mismo método de entrega.