AmSoc prevé continuidad del T-MEC; anticipa que la negociación será larga

Colón, Querétaro. En vísperas de que inicie la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente de la American Society of Mexico (AmSoc), Larry Rubin, pronosticó que el acuerdo continuará, pero anticipó que la negociación será más larga de lo esperado.

Al visitar el estado, para instalar el consejo de AmSoc en Querétaro, proyectó que será a finales del 2026 cuando se concrete el tratado, aunque -acotó- estará sujeto a los avances en la lucha contra el crimen organizado.

“Va a ser una renegociación, ante la perspectiva de American Society, más larga de lo esperado; inicia formalmente en julio, pero vemos que probablemente hasta finales de año se pueda concretar lo que será el tratado. Sí vemos, con 100% de factibilidad, que el tratado continuará, de una u otra forma, pero básicamente continuará porque es importante para las tres naciones, aunque, también el eje central de esta negociación son los resultados que se tengan en la lucha contra el crimen”, declaró.

El presidente de la asociación reconoció que hay inversiones que están en pausa y esperan la revisión del T-MEC, para tener mayor certeza jurídica. También, hay empresas que todavía no invierten en México, pero están siendo cautelosas en su toma de decisiones.

“El T-MEC se concluirá, nosotros creemos, satisfactoriamente para las tres naciones, a finales de este año, siempre y cuando se atienda con certeza el tema de seguridad, porque esa es la prioridad del presidente Trump, es la prioridad número uno; mucho más allá del comercio, es la seguridad, el poder luchar contra el fentanilo, asegurar que los líderes que están detrás del narcotráfico y del terrorismo estén en la justicia”, pronunció.

Larry Rubin planteó que en paralelo al T-MEC se cree el Tratado de la Lucha Contra el Crimen (TLCC) en el que intervengan los Congresos tanto de México como de Estados Unidos; planteó que esta iniciativa plasme objetivos y estrategias.

La propuesta del TLCC, dijo, ha tenido avances con los gobiernos mexicano y estadounidense; adelantó que la próxima semana viajará a Estados Unidos, donde se reunirá con sociedad civil para promover este instrumento como una vía para establecer mecanismo de cooperación.

Tras las declaraciones del presidente Donald Trump, respecto a que Estados Unidos no necesita el T-MEC, el presidente de la AmSoc afirmó que buscarán demostrar la importancia del acuerdo para los países.

“El presidente, sí, lo dijo, que no necesita el T-MEC, nosotros queremos asegurar de demostrarle tanto en México como en Estados Unidos que es un instrumento importante, que sí hay que trabajar con México. Y, para el presidente Trump, el tema de seguridad es prioritario y ahí tenemos que trabajar de la mano con México y con Estados Unidos para que estén estas dos naciones en el mismo canal, por eso el nacimiento de un proyecto nuevo que se llama TLCC”, ahondó.

Para la asociación, la revisión del tratado también deberá incluir actualizaciones relacionadas con la inteligencia artificial, así como modificaciones a la sección 232 en materia de aranceles.