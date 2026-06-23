La ola de calor que se intensifica gana terreno en Europa

Roma se sumó este martes a las ciudades europeas en alerta roja, como París, por una ola de calor que se intensifica y hace temer por la salud de las personas más vulnerables.

Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes y podría prolongarse hasta el fin de semana. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

Sus consecuencias son múltiples: muertes por calor y por ahogamiento, mayor vigilancia en hospitales y residencias de ancianos; trenes, clases y eventos al aire libre suspendidos, una central nuclear detenida.

Sébastien Léas, meteorólogo del instituto francés Météo-France, explicó a la AFP que una masa de aire muy frío situada cerca de Portugal "actúa como una bomba de calor" y envía el aire caliente del norte de África.

Serie de récords

Francia vivió este martes la jornada más calurosa desde 1947, cuando comenzaron las mediciones, indicó Météo France, al anunciar una temperatura media de 29.8ºC.

Para Météo France, la actual ola de calor es comparable a la de agosto de 2003, cuando murieron alrededor de 15,000 personas en dos semanas.

"Debería superarla en términos de intensidad máxima. Su duración sigue siendo incierta", precisó.

La Torre Eiffel y el Louvre, dos de los monumentos más visitados del mundo, han decidido adelantar su horario de cierre.

El calor obligó a otro lugar muy frecuentado, el Monte Saint Michel, a aconsejar a los turistas que pospongan la visita.

Una parte del sur del Reino Unido también se encuentra en alerta roja y podría incluso batirse el récord histórico de 35,6 ºC para un mes de junio, registrado por última vez en Southampton en 1976, según el organismo británico Met Office.

La casi totalidad de España, donde las olas de calor se multiplican desde hace varios años, se encuentra también en alerta por ola de calor, especialmente en zonas de Andalucía, el País Vasco y Cantabria.

Italia declaró por su parte este martes la máxima alerta por calor en 15 ciudades, entre ellas Roma y Milán.

Ahogamientos

La ola de calor ya dejó muertos en Francia. Dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados sin vida el lunes dentro de un auto y tres ancianos fallecieron en sus domicilios.

Además, unas 40 personas murieron ahogadas desde el 18 de junio, "principalmente jóvenes", indicó el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Ríos, piscinas, canales, lagos, los europeos buscan lugares con agua para refrescarse. En Bruselas, muchos optaron por una fuente del Parque del Cincuentenario.

"¿Y si, en el futuro, tuviéramos que vivir este tipo de situación día tras día?", reflexionaba al borde de la fuente Blanka Holmes, una mujer de 25 años.

Personas vulnerables

Las autoridades recomiendan a las personas vulnerables, como niños, mujeres embarazadas, enfermos y ancianos, extremar la vigilancia. Y al conjunto de la población, hidratarse, vestir ropa ligera y limitar los desplazamientos.

La Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) alertó que, para miles de personas en Europa, las temperaturas extremas pueden "convertirse rápidamente en un asunto de vida o muerte".

Aunque Barcelona no está de momento en las zonas con temperaturas más altas, José Farré, de 76 años, salió a primera hora de la mañana para comprar.

"Soy cardiópata, soy diabético y lo noto mucho", lamentó, y explicó que a veces incluso le cuesta respirar.

En Madrid, Isabel Orgado, una jubilada de 71 años, también dijo que suele evitar las horas de más calor. "Soy mayor, yo creo que nos afecta más porque ese cansancio te agota", declaró.

Para las personas sin hogar, permanecer a la sombra es crucial: "Cuando estás afuera así, lo sufres un poco más. En realidad, no tienes mucha opción", explicó Damien, que vive en la calle en Burdeos, en el suroeste de Francia.

En la capital de España, la municipalidad habilitó un "refugio climático" para personas sin hogar y vulnerables, abierto en las horas de más calor y que proporciona agua, alimentos e instalaciones de higiene.