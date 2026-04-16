La mesa de la herradura

En la vida no hay premios, ni castigos, sino consecuencias. Ángel Gineth

Tenemos ante nosotros, con los elementos de quienes desean hacer juicios a priori, la pasarela de los que se inscribieron para ser parte de uno de los tres asientos en el INE como consejeros; que serán parte de la calificación del año venidero.

Hemos escuchado a algunas voces que han sido dejadas de lado, con experiencias probadas en sus currículos, mientras otros casi llegan a la calificación de 100, en un examen que está en entredicho si fue filtrado o no a los cercanos a la presidenta Tadei, o al mismo gobierno, acusan hasta en la radio.

La edad influye por supuesto, en las tendencias de lo que aseguramos sin argumentos, o hasta lo que dudamos, porque es cierto que la inteligencia artificial cada vez es más frecuente su uso en redes sociales, mecanismos de atención a lo superficial, y son horas de desperdicio de tiempo.

Se dejan pendientes muchos temas, que no pasan de largo, se quedan en ese tintero de las suspensiones a propósito, porque ya no tenemos que aclarar tanto de lo mismo, no importa lo trivial sino lo sustantivo de la memoria, nunca más en la vagancia.

Defender una calificación es parte de la travesía, con o sin experiencia, conocido o reconocido en el medio de lo electoral, que debe ser prioritario, porque ahora el filtro de las entrevistas con preguntas causales, según una aspirante que no alcanzó el ocho, son más ociosas que con respuestas que marquen diferencias.

Aquí sabremos pronto, imaginamos, en esa transparencia por la importancia de los cargos a ocupar, las grabaciones de las preguntas y las respuestas a los 100 que superaron el examen de opción múltiple, para cubrir las tres vacantes en el INE.

Irán tres quintetas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y se subirán al pleno para ser votadas, esperamos que en esa aduana salgan finalmente los nombres de las dos mujeres y el hombre, piezas claves para la conformación de un instituto que se renueva.

Lo fundamental es la participación ciudadana en las elecciones, ya tenemos muy claro que las multas por los excesos de los partidos políticos, los incumplimientos y el rebase en las campañas, llegan tarde o nunca llegan, y son mínimos los montos que retornan a la hacienda pública.

Llegará cuestionado seguramente Arturo Manuel Chávez López, uno de los privilegiados con una calificación en el examen que rosó la perfección, coordinó el primer monitoreo del IFE asegura, con su tesis sobre el discurso democrático en México, da por sentado su participación como ciudadano.

Aquí lo sobresaliente es la descalificación de los que no llegarán a esos espacios de atención, con una preparación suficiente afirman, pero incomodos para el régimen y hasta para quien hoy dirige los hilos de un INE con menos rostro de imparcialidad.

Pronto conoceremos si son capaces los legisladores federales de resolver esta ecuación, tres personas, partidos políticos puestos de acuerdo; votación en abril, sino será la Suprema Corte como última instancia quien defina esos lugares que deberán ocuparse a la brevedad.

ENTRE LÍNEAS

Las encuestas pueden ser determinantes entre los aliados de Morena, con los nombres de quienes impulsan para las gubernaturas en disputa para 2027, desmarcándose el Verde y el PT con cifras de ayuda que llaman la atención de una sobrerrepresentación todavía cuestionable en el congreso.