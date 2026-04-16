Fusiones y adquisiciones en América Latina bajan 36% en el primer trimestre de 2026: TTR Data

El mercado transaccional de América Latina registró, entre anunciadas y cerradas, un total de 482 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de 27,062 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un recorte interanual del 36% en el número de operaciones y un alza en su valor del 87 por ciento.

Según el último informe elaborado por TTR Data, Datasite y Aon, Brasil lideró el ranking de países más activos de la región con 256 operaciones, un 43% menos, aunque valoradas en 17,796 millones de dólares, un 114% más.

Le sigue en el listado Chile, con 92 transacciones y un importe de 1,932 millones de dólares, un 5% y un 55% más, respectivamente, lo que lo convierte en el único país con resultados positivos en cuanto a cantidad de transacciones.

Por su parte, México anotó 58 compraventas, esto es un descenso del 13%, y un alza del 420% en el capital movilizado, hasta los 6,083 millones de dólares. Argentina registró 57 compraventas, un 23% menos que hace un año, y un incremento en el capital empleado del 39%, hasta los 2,290 millones de dólares.

Colombia contabilizó 48 transacciones, un 38% menos, pero disparó su importe en un 189% a 5,314 millones de dólares. Por último, en Perú se ejecutaron 30 transacciones por 3,496 millones de dólares, un 14% y un 856% más, respectivamente.

Desgloce por sectores

En el primer trimestre se contabilizaron 38 transacciones de capital privado, de las cuales 9 tuvieron un importe no confidencial agregado de 4,890 millones de dólares. Esto equivale a una disminución del 3% en el número de transacciones y a una subida del 264% en su valor.

En cuanto al segmento de capital riesgo, se han llevado a cabo 72 transacciones, un 51% menos, de las cuales 64 tienen un importe no confidencial agregado de 1,119 millones de dólares, un 2% más.

Sobre el mercado transfronterizo, el informe ha destacado el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, en especial en Europa y Norteamérica, donde se han completado 22 y 8 transacciones, respectivamente. La empresas que más han realizado adquisiciones en América Latina proceden de América del Norte (75), Europa (73) y Asia (16).