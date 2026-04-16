Piden 41 senadores de Estados Unidos a Greer abordar barreras comerciales con México

En una carta firmada este miércoles, 41 senadores de Estados Unidos pidieron al representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, abordar las barreras comerciales pendientes con México en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Apoyamos los esfuerzos para hacer cumplir plenamente los términos existentes del acuerdo, frenar las prácticas desleales y abordar las barreras comerciales pendientes que perjudican a la agricultura estadounidense”, afirman en la misiva.

Los legisladores exponen que desde su adopción, en julio de 2020, el T-MEC ha generado “numerosos beneficios” para el sector agroalimentario estadounidense.

Estados Unidos es actualmente el mayor exportador agrícola del mundo, con embarques al exterior valorados en 176,000 millones de dólares en 2024. Desde la entrada en vigor del T-MEC, las exportaciones agrícolas estadounidenses han aumentado sustancialmente, sobre todo a Canadá y México.

Para muchos estados, Canadá y México representan el primer y el segundo mercado de exportación más grande. Según los senadores, el acceso a los mercados logrado en virtud del T-MEC es un componente fundamental del “éxito de la agricultura estadounidense” y contribuye a la seguridad de la cadena de suministro alimentario y a la competitividad global de los productores estadounidenses.

Los productos básicos a granel, como el trigo, el maíz y las semillas oleaginosas, mantienen un fuerte superávit comercial de Estados Unidos con Canadá y México. Los agricultores, ganaderos, procesadores y exportadores de toda la cadena de suministro estadounidense han apoyado ampliamente el T-MEC y la certidumbre que proporciona.

“Nuestra proximidad a mercados fiables, basados en compromisos de nuestros socios comerciales fundamentados en normas y en datos científicos, es fundamental para los productores nacionales”, instan,

Los agricultores y ganaderos familiares estadounidenses dependen de la seguridad que ofrece un acuerdo estable. Además, los senadores destacan que las cadenas de suministro integradas, facilitadas por requisitos de cumplimiento simplificados, normas eficaces que regulan las medidas de seguridad alimentaria y la protección de la propiedad intelectual, han permitido a Estados Unidos construir una red comercial consolidada aquí, en el hemisferio occidental.

“A medida que comienzan los preparativos para el próximo proceso de revisión conjunta, animamos a que se mantenga el diálogo con el Congreso, los agricultores y los ganaderos para garantizar que el acuerdo se mejore con el fin de apoyar la agricultura estadounidense y mantener un sólido acceso al mercado para los productores estadounidenses”, dicen.

El T-MEC ordena evaluaciones integrales cada seis años, la primera de ellas programada para el próximo 1 de julio. También establece evaluaciones específicas cada semestre en materia laboral y medioambiental, y continuas a través de una docena de comités sobre diversas materias.

“Esperamos con interés trabajar con ustedes para garantizar que el proceso de revisión conjunta refuerce, en lugar de socavar, la estabilidad y las oportunidades que el T-MEC ofrece a los agricultores, ganaderos y comunidades rurales de Estados Unidos”, concluyen los legisladores.

En contrapartida, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este jueves que se abordarán el próximo lunes temas del sector agropecuario en la segunda ronda de negociaciones formales sobre la revisión del T-MEC en la Ciudad de México, a las que asistirán Greer y su equipo.

“Tenemos una reunión con el sector agropecuario y seguramente se le va a mencionar este tema (la apertura de Estados Unidos a las importaciones de ganado mexicano). Él (Greer) no lo resuelve, porque no está en sus facultades, pero como hay una reunión, en esa reunión que se va a tratar tomate, aguacate, frambuesas, todo lo que son las exportaciones mexicanas, cómo están evolucionando, qué sucedió con la cuota compensatoria, etcétera”, comentó Ebrard.