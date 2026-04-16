Felipe Macías impulsa educación para todos los queretanos

Para disminuir el rezago educativo y que a su vez mejore la calidad de vida de los queretanos, la administración municipal de Querétaro que encabeza el presidente Felipe Fernando Macías Olvera, tomó la decisión de apoyar el programa “Impulso Educativo” con el cual 400 personas recibirán su certificado de bachillerato.

A través de esta iniciativa se apoya a personas mayores de 18 años para que puedan regularizar sus estudios mediante una ayuda social que permite a los ciudadanos asistir a un curso de capacitación, presentar el examen único de acreditación para el nivel educativo de bachillerato y recibir su certificado, sin costo para ellos.

“En Querétaro salimos adelante, en Querétaro nunca nos ponemos límites, y en el tema más importante, que es el educativo, para hacerte de oportunidades, para hacerte de herramientas, para alcanzar tus sueños, no hay límite de edades, no hay límite de mentalidad, lo único que se ocupa es muchísima voluntad para salir adelante”, expresó el alcalde.

Cabe destacar que del total de beneficiarios el 65 por ciento son mujeres y el 35 por ciento son hombres; mientras que la persona con mayor edad es de 70 años y el menor es de 18 años, edad que marca las reglas de operación.

Finalmente, recordó que desde el programa “Conectados”, se apoyó a cerca de 5 mil personas con computadoras, para impulsar sus emprendimientos o sus estudios.

Con estas acciones, el Municipio de Querétaro encabezado por Felifer Macías, busca disminuir el rezago educativo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la superación académica, a fin de que Querétaro siga siendo punta de lanza nivel nacional.