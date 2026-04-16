Afores que lideran en educación financiera y previsional, según el Censo de Consar 2025

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) hoy administra 8.3 billones de pesos de los trabajadores mexicanos, pero ¿qué tanto saben los 69 millones de cuentahabientes sobre ese dinero y su futuro financiero y cuáles son las afores que promueven más la educación previsional?

Para conocerlo la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) presentó los resultados del Censo de Educación Financiera y Previsional 2025 que evalúa el desempeño de las 10 afores del sistema en cuanto a sus compromisos de capacitación y difusión de información económica, que establece que se realizaron más de 3,000 acciones de educación financiera en 2025, lo que representó un crecimiento de 30 por ciento.

Principales hallazgos del Censo Consar 2025

Para determinar cuáles afores cumplen mejor con los objetivos del Censo de Educación Financiera y Previsional 2025, es necesario evaluar su desempeño desde tres perspectivas clave: el porcentaje de cumplimiento temático, el volumen de acciones generadas y el compromiso con la inclusión.

1. Cumplimiento de los 31 subtemas

En 2025, el nivel de cumplimiento del sistema fue sobresaliente, ya que ocho de las diez Afores alcanzaron 100% de los compromisos en materia de educación financiera. Estas administradoras lograron validar acciones en la totalidad de los 31 subtemas evaluados:

Banamex

Coppel

Inbursa

PENSIONISSSTE

Principal

Profuturo

Sura

XXI Banorte

Las dos afores restantes, Azteca e InverCap, se situaron muy cerca con un 97% de cumplimiento.

2. Liderazgo por volumen de acciones

Si el cumplimiento se mide por la capacidad de generar y difundir contenidos, tres administradoras destacan significativamente, pues concentran 53% del total de acciones de todo el sistema:

XXI Banorte: Es el líder del sistema con 647 acciones validadas.

PENSIONISSSTE: Ocupa el segundo lugar con 531 acciones.

Profuturo: Se ubica en tercer puesto con 477 acciones.

Además, destaca el caso de Principal, que mostró el mayor compromiso de crecimiento interanual al incrementar sus acciones en un 341% (pasando de 27 a 119 acciones).

3. Compromiso con la inclusión

El censo también evalúa cuáles afores dirigen sus esfuerzos a poblaciones prioritarias, como adultos mayores, jóvenes o pueblos originarios. En esta categoría, las administradoras que mejor cumplen son:

Azteca: Líder indiscutible en inclusión, con 71% de sus acciones orientadas a poblaciones prioritarias.

Líder indiscutible en inclusión, con orientadas a poblaciones prioritarias. Profuturo: Destina 30% de sus esfuerzos a estos segmentos.

Destina de sus esfuerzos a estos segmentos. InverCap: Registra 24% de sus acciones con enfoque transversal.

¿Cómo evalúa la Consar a las afores?

La estructura del censo se divide en tres pilares fundamentales: el bienestar financiero personal que concentró 32% de las acciones educativas; el funcionamiento técnico del sistema 33% y la gestión de trámites y servicios para los trabajadores con 35 por ciento.

Así, según el reporte, en 2025, destaca que el eje de Bienestar Financiero, a pesar de tener menos subtemas, generó un volumen de contenido comparable a los otros dos, lo que indica una alta prioridad en el desarrollo de capacidades financieras básicas.

Los pilares del censo

Los tres pilares principales del censo agrupan un total de 31 subtemas:

Bienestar financiero en el presente y futuro: Este pilar se enfoca en las dimensiones que permiten a las personas alcanzar estabilidad económica. Incluye 5 subtemas clave: control financiero, flexibilidad financiera, establecimiento de metas financieras, resiliencia financiera y seguridad financiera a lo largo del tiempo.

Este pilar se enfoca en las dimensiones que permiten a las personas alcanzar estabilidad económica. Incluye 5 subtemas clave: control financiero, flexibilidad financiera, establecimiento de metas financieras, resiliencia financiera y seguridad financiera a lo largo del tiempo. Funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR): Comprende los conceptos fundamentales sobre la operación del sistema. Entre sus 13 subtemas se encuentran las Siefores Generacionales, las modalidades de pensión, el funcionamiento de la cuenta afore, el Fondo de Pensiones para el Bienestar y los mecanismos que determinan el monto de las pensiones.

Comprende los conceptos fundamentales sobre la operación del sistema. Entre sus 13 subtemas se encuentran las Siefores Generacionales, las modalidades de pensión, el funcionamiento de la cuenta afore, el Fondo de Pensiones para el Bienestar y los mecanismos que determinan el monto de las pensiones. Trámites y servicios del SAR: Se refiere a las gestiones relacionadas con la administración de la cuenta individual. Abarca 13 subtemas como el registro, el ahorro voluntario, la actualización del expediente de identificación, la designación de beneficiarios, diversos tipos de retiros y mecanismos de protección contra fraudes.

La Consar señala en el documento que el acceso a la educación financiera es la herramienta clave para garantizar una planeación de retiro digna y estable.

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