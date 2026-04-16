Pemex instala Comisión Consultiva del Petróleo presidida por Cuauhtémoc Cárdenas

Petróleos Mexicanos (Pemex) instaló la Comisión Consultiva del Petróleo presidida por Cuauhtémoc Cárdenas, órgano de carácter consultivo cuyo propósito será fortalecer el análisis, la reflexión técnica y el seguimiento de la política petrolera nacional.

Aunque este jueves no se dio a conocer quiénes la integrarán, la estatal petrolera aseguró que esta Comisión forma parte del proceso de consolidación de la política energética del Estado mexicano.

La Comisión quedó establecida como órgano de apoyo para el análisis de la industria de los hidrocarburos y otras fuentes de energía.

Su objetivo es incorporar visiones que vigoricen la capacidad de análisis de la empresa pública del Estado y fortalezcan la toma de decisiones institucionales, reiteraron.

"La Comisión está integrada por personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos energético, académico y jurídico. Sesionará al menos tres veces al año y podrá realizar reuniones de trabajo complementarias para generar análisis y aportaciones técnicas", refirió Pemex.

La conducción de los trabajos recae en el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla como presidente técnico de la Comisión; en tanto Cuauhtémoc Cárdenas aceptó la invitación a asumir la presidencia honoraria.

Los trabajos de la Comisión se enriquecerán con la participación de invitados expertos en materias específicas del sector petrolero, aseguraron.

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