BP inicia el proceso para vender sus participaciones en dos proyectos del Golfo de México

La gigante petrolera británica BP inició un proceso para vender participaciones en dos de sus proyectos del Golfo de México, dijeron cuatro personas con conocimiento del asunto, en lo que sería una de las primeras medidas de la nueva directora ejecutiva, Meg O'Neill.

BP, uno de los mayores operadores del Golfo de México, lleva más de un año sopesando la venta de participaciones minoritarias en los proyectos Kaskida y Tiber, cada uno de los cuales tiene un valor estimado de miles de millones de dólares para la empresa, informó anteriormente Reuters.

Las cuatro personas no revelaron el tamaño de las participaciones que BP pretende vender y hablaron bajo condición de anonimato para comentar deliberaciones privadas.

BP rechazó una solicitud de comentarios de Reuters.