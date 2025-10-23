Les deseo lo mejor

La quincena pasada fue la última que trabajé en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Fue un honor haber sido servidor público en esta autoridad durante los últimos diez años. Ni busqué quedarme para la nueva autoridad, ni tampoco me buscaron. Creo que es momento de una renovación para mí.

Antes de 2015 ya había trabajado en otras dos autoridades de competencia, aunque en periodos más breves. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones (que también desapareció estos días) y en la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), antecesora de la Cofece.

En estos diez años en Cofece pude pasar de ser Director de Área a Director Ejecutivo y luego a Comisionado. En todos los casos hice exámenes para obtener el puesto. Fue una institución que siempre privilegió la competencia, no solo en los mercados, sino hasta para obtener los puestos de mando.

Tuve excelentes equipos de trabajo. El grupo que formé como Comisionado fue de grandísima ayuda: economistas y abogados especializados, que además son excelentes seres humanos. Antes de mi estancia en el Pleno conocí también grandes amigos y profesionales, dedicados firmemente a contribuir con la sociedad. Además, los otros seis comisionados con los que pude formar el Pleno, son gente sumamente valiosa, aprendí de todos.

Ahora será tiempo de una nueva autoridad: la Comisión Nacional Antimonopolio. La mayoría de los servidores públicos de Cofece se quedan, salvo alrededor de cincuenta que no lograron ser recontratados por temas presupuestales. De hecho en el Pleno de la nueva autoridad habrá dos comisionadas de Cofece: Andrea Marván Saltiel y Ana María Resendiz Mora. Pude trabajar de cerca con ellas en varios casos, puedo confirmar que son perfiles técnicos y humanos.

Los otros tres comisionados los conozco menos, pero expongo lo que sé de sus perfiles. Ricardo Salgado trabajó en dos autoridades de competencia, en la Cofeco y en el IFT. En su paso por la Cofeco, trabajó en el área especializada en amparos y juicios contra la Comisión. En su paso por IFT fue titular de la Autoridad Investigadora. Oscar Gómez trabajó en Cofece dos años en el equipo de un ex comisionado. Después en la Comisión Reguladora de Energía y en la Secretaría de Economía. Haydé tiene menos experiencia en temas de competencia económica, aunque una dilatada trayectoria en temas de derecho laboral.

La autoridad nueva tiene grandes retos: I) mayor número de evaluación de concentraciones con plazos más cortos, II) investigaciones de prácticas monopólicas también con plazos más cortos, III) reducciones salariales para varios de los colaboradores que se quedan, IV) remoción de algunas prestaciones laborales como el teletrabajo, y V) atención de nuevos procedimientos como los relacionados con programas de cumplimiento y preponderancia.

Les deseo lo mejor a los cinco comisionados. Ser comisionado de la autoridad de competencia es una labor honrosa si se permite hacerla con autonomía e independencia. Los comisionados tienen una fuerte responsabilidad al emitir sus votos, pues la resolución de estos casos puede corregir o distorsionar un mercado o hasta un sector de la economía.

Les deseo lo mejor también a todos mis colegas que lograron transitar a la nueva autoridad. Para los que no lo lograron, estoy seguro de que vienen cosas buenas.