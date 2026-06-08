Carrusel

“¡Un México sin corrupción es posible!”, así concluye la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una nota de prensa emitida el día de ayer, con motivo de los polémicos, que han sido, los cambios a los planes de auditorías anunciados en la víspera, con los que se afirma que por primera vez se indagará el actuar de las dependencias del gobierno federal, así como los recursos enviados a los estados. Bajo prueba estará la instancia comandada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, la cual ha venido a menos en su trabajo desde finales del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pelota

Quítense eso. ¡Vamos todos a creer en México!’’, convoca un niño que entra corriendo a la sala donde su papá, abuela y hermana aguardan su llegada sentados frente al televisor para ver juntos el partido inaugural del Mundial 2026, portando los uniformes de las selecciones de Argentina, Brasil y Bélgica, respectivamente; les entrega las playeras color verde con el escudo nacional que confeccionó para cada uno con sus propias manos usando el mantel de la mesa. Román es el protagonista del nuevo spot de la campaña “México cree en México’’ lanzada ayer por el partido Movimiento Ciudadano (MC). “Sólo puede haber unidad en un país en el que hay inclusión’’, advirtió la dirigencia nacional emecista.