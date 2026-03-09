Pelota

En México las cooperativas textiles forman parte del ecosistema para la economía nacional, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con diversas instituciones, puso en marcha la Primera Compra Sostenible de Textiles. La secretaría realizará encuentros de negocio entre compradores y proveedores, capacitación y acompañamiento a mipymes y organizaciones.

El PT puso bajo la lupa las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor frente a la Inteligencia Artificial. Creadores y locutores alertaron sobre vacíos que permiten el uso de voz e imagen sin autorización ni pago. La exigencia es clara: fortalecer la gestión colectiva para que las industrias paguen por el entrenamiento de sus algoritmos y evitar que la tecnología facilite el robo intelectual.